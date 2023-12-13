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Песков рассказал о мерах эпидбезопасности Путина в предвыборную кампанию - РИА Новости, 13.12.2023
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23:10 13.12.2023 (обновлено: 23:26 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/sanbezopasnost-1915652588.html
Песков рассказал о мерах эпидбезопасности Путина в предвыборную кампанию
Песков рассказал о мерах эпидбезопасности Путина в предвыборную кампанию - РИА Новости, 13.12.2023
Песков рассказал о мерах эпидбезопасности Путина в предвыборную кампанию
Меры санитарной и эпидемиологической безопасности в отношении президента России Владимира Путина в период избирательной кампании будут соблюдаться, сообщил... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:10
2023-12-13T23:26
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Меры санитарной и эпидемиологической безопасности в отношении президента России Владимира Путина в период избирательной кампании будут соблюдаться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Разумеется, меры безопасности, эпидемиологической безопасности будут применяться все те, которые необходимы. Но мы видим с вами, что это не является препятствием для широкоформатного и личного общения Путина с теми, с кем он считает необходимым", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".
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владимир путин, дмитрий песков, политика, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Россия
Песков рассказал о мерах эпидбезопасности Путина в предвыборную кампанию

Песков: меры эпидбезопасности Путина в предвыборную кампанию будут соблюдены

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Меры санитарной и эпидемиологической безопасности в отношении президента России Владимира Путина в период избирательной кампании будут соблюдаться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Разумеется, меры безопасности, эпидемиологической безопасности будут применяться все те, которые необходимы. Но мы видим с вами, что это не является препятствием для широкоформатного и личного общения Путина с теми, с кем он считает необходимым", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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