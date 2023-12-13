https://ria.ru/20231213/sanbezopasnost-1915652588.html

Песков рассказал о мерах эпидбезопасности Путина в предвыборную кампанию

Песков рассказал о мерах эпидбезопасности Путина в предвыборную кампанию - РИА Новости, 13.12.2023

Песков рассказал о мерах эпидбезопасности Путина в предвыборную кампанию

Меры санитарной и эпидемиологической безопасности в отношении президента России Владимира Путина в период избирательной кампании будут соблюдаться, сообщил... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:10

2023-12-13T23:10

2023-12-13T23:26

владимир путин

дмитрий песков

политика

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Меры санитарной и эпидемиологической безопасности в отношении президента России Владимира Путина в период избирательной кампании будут соблюдаться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Разумеется, меры безопасности, эпидемиологической безопасности будут применяться все те, которые необходимы. Но мы видим с вами, что это не является препятствием для широкоформатного и личного общения Путина с теми, с кем он считает необходимым", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".

https://ria.ru/20231213/vklyucheniya-1915652891.html

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владимир путин, дмитрий песков, политика, россия