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Медведев заявил, что сильный человек предпочтет Родину карьере
Медведев заявил, что сильный человек предпочтет Родину карьере - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев заявил, что сильный человек предпочтет Родину карьере
Сильные люди между работой и интересами родины выберут свою страну, потому что любая карьера завершится, а Россия останется, заявил зампредседателя Совбеза РФ,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:13
2023-12-13T17:13
2023-12-13T17:13
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сильные люди между работой и интересами родины выберут свою страну, потому что любая карьера завершится, а Россия останется, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Каждый из нас строит свою карьеру. Это нормально, мы же все живые люди с амбициями, со своими ценностями, представлениями. Но в какой-то момент эта карьера может прийти в противоречие с интересами твоей страны. И тогда сильные люди выбирают свою страну. Потому что любая карьера завершится, а наша страна, наша великая Россия останется. Будем ее достойны", - заявил Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России", которую ЕР организовала в преддверии партийного съезда.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил, что сильный человек предпочтет Родину карьере
Медведев: любая карьера завершится, а Россия и ее интересы остаются
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сильные люди между работой и интересами родины выберут свою страну, потому что любая карьера завершится, а Россия останется, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Каждый из нас строит свою карьеру. Это нормально, мы же все живые люди с амбициями, со своими ценностями, представлениями. Но в какой-то момент эта карьера может прийти в противоречие с интересами твоей страны. И тогда сильные люди выбирают свою страну. Потому что любая карьера завершится, а наша страна, наша великая Россия останется. Будем ее достойны", - заявил Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России", которую ЕР организовала в преддверии партийного съезда.
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