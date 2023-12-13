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Медведев заявил, что сильный человек предпочтет Родину карьере - РИА Новости, 13.12.2023
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17:13 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/rossiya-1915583056.html
Медведев заявил, что сильный человек предпочтет Родину карьере
Медведев заявил, что сильный человек предпочтет Родину карьере - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев заявил, что сильный человек предпочтет Родину карьере
Сильные люди между работой и интересами родины выберут свою страну, потому что любая карьера завершится, а Россия останется, заявил зампредседателя Совбеза РФ,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:13
2023-12-13T17:13
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сильные люди между работой и интересами родины выберут свою страну, потому что любая карьера завершится, а Россия останется, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Каждый из нас строит свою карьеру. Это нормально, мы же все живые люди с амбициями, со своими ценностями, представлениями. Но в какой-то момент эта карьера может прийти в противоречие с интересами твоей страны. И тогда сильные люди выбирают свою страну. Потому что любая карьера завершится, а наша страна, наша великая Россия останется. Будем ее достойны", - заявил Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России", которую ЕР организовала в преддверии партийного съезда.
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил, что сильный человек предпочтет Родину карьере

Медведев: любая карьера завершится, а Россия и ее интересы остаются

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке Будущее России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сильные люди между работой и интересами родины выберут свою страну, потому что любая карьера завершится, а Россия останется, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Каждый из нас строит свою карьеру. Это нормально, мы же все живые люди с амбициями, со своими ценностями, представлениями. Но в какой-то момент эта карьера может прийти в противоречие с интересами твоей страны. И тогда сильные люди выбирают свою страну. Потому что любая карьера завершится, а наша страна, наша великая Россия останется. Будем ее достойны", - заявил Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России", которую ЕР организовала в преддверии партийного съезда.
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Карьера или семья: россияне назвали главные жизненные цели
13 ноября, 13:20
 
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