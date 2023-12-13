https://ria.ru/20231213/rossiya-1915583056.html

Медведев заявил, что сильный человек предпочтет Родину карьере

Медведев заявил, что сильный человек предпочтет Родину карьере - РИА Новости, 13.12.2023

Медведев заявил, что сильный человек предпочтет Родину карьере

Сильные люди между работой и интересами родины выберут свою страну, потому что любая карьера завершится, а Россия останется, заявил зампредседателя Совбеза РФ,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:13

2023-12-13T17:13

2023-12-13T17:13

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сильные люди между работой и интересами родины выберут свою страну, потому что любая карьера завершится, а Россия останется, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Каждый из нас строит свою карьеру. Это нормально, мы же все живые люди с амбициями, со своими ценностями, представлениями. Но в какой-то момент эта карьера может прийти в противоречие с интересами твоей страны. И тогда сильные люди выбирают свою страну. Потому что любая карьера завершится, а наша страна, наша великая Россия останется. Будем ее достойны", - заявил Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России", которую ЕР организовала в преддверии партийного съезда.

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия