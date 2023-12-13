https://ria.ru/20231213/rosreestr-1915417289.html

Ефимов: город подал в Росреестр 63 тысячи онлайн-заявлений с начала года

Ефимов: город подал в Росреестр 63 тысячи онлайн-заявлений с начала года - РИА Новости, 13.12.2023

Ефимов: город подал в Росреестр 63 тысячи онлайн-заявлений с начала года

С начала текущего года городом подано порядка 63 тысяч электронных заявлений в Росреестр на государственную регистрацию, заявил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:05

2023-12-13T13:05

2023-12-13T13:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С начала текущего года городом подано порядка 63 тысяч электронных заявлений в Росреестр на государственную регистрацию, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Уже несколько лет вместе с Росреестром мы используем цифровые технологии для оптимизации рабочих процессов. Например, реализован совместный проект, который интегрировал наши информационные системы и сервисы. Благодаря этому все учетно-регистрационные действия переведены в онлайн-формат. С начала 2023 года город подал около 63 тысяч заявлений на государственную регистрацию в электронном виде", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В материале отмечается, что подача в электронном формате всех документов по сделкам, заключенным городом, возможна благодаря интеграции информационных систем и сервисов правительства столицы и Росреестра. К примеру, переход в цифровой формат взаимодействия Москвы и Росреестра позволил специалистам в электронном режиме анализировать документы по сделкам с недвижимым имуществом и направлять их для последующей регистрации в Росреестр. Это делается без личного участия граждан.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что благодаря упрощению и приведению к единообразию процедур стало возможным сократить период оказания услуг, а также повысить качество их предоставления. По его словам, на сегодняшний день 98% учетно-регистрационных действий осуществляются без приостановок. А кадастровый учет и регистрации прав на объекты по программе реновации жилищного фонда происходят за 1 рабочий день.Городским управлением Росреестра с правительством столицы проводится активная работа, которая направлена на совершенствование предоставления услуг управления, подключению кредитных организаций, а также застройщиков к онлайн-сервисам Росреестра.По словам главы столичного управления Росреестра Игоря Майданова, на сегодняшний день доля онлайн-ипотеки, которую оформили менее чем за сутки, составляет 90,8%. Рост к 2022 году составил 1,4 раза, к 2021 году увеличение – 2,3 раза.Ранее Ефимов сообщал, что в январе – июле этого года в городе выдали порядка 18,6 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом 162,3 млрд рублей.

https://ria.ru/20231205/moskva-1913928355.html

https://ria.ru/20231211/energopotreblenie-1914716472.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)