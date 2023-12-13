https://ria.ru/20231213/rosaviatsiya-1915441546.html

Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов

Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов - РИА Новости, 13.12.2023

Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов

Росавиация по состоянию на 12 декабря 2023 года сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов для обеспечения... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T07:07

2023-12-13T07:07

2023-12-13T07:07

экономика

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Росавиация по состоянию на 12 декабря 2023 года сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов для обеспечения исправности авиапарка, сообщила пресс-служба ведомства. "Для обеспечения исправности авиапарка, в том числе импортного, Росавиация сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту. Из них у шести крупнейших есть 23 полнофункциональных ангарных комплекса для работы со всеми типами самолетов авиакомпаний России", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что данные представлены на 12 декабря 2023 года. Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков добавил, что в настоящее время для отечественных авиакомпаний доступны логистические цепочки, благодаря которым они получают требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники.

https://ria.ru/20231204/mi-2-1913586583.html

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экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия