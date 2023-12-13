https://ria.ru/20231213/rosaviatsiya-1915441546.html
Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов
Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов - РИА Новости, 13.12.2023
Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов
Росавиация по состоянию на 12 декабря 2023 года сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов для обеспечения... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T07:07
2023-12-13T07:07
2023-12-13T07:07
экономика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Росавиация по состоянию на 12 декабря 2023 года сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов для обеспечения исправности авиапарка, сообщила пресс-служба ведомства. "Для обеспечения исправности авиапарка, в том числе импортного, Росавиация сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту. Из них у шести крупнейших есть 23 полнофункциональных ангарных комплекса для работы со всеми типами самолетов авиакомпаний России", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что данные представлены на 12 декабря 2023 года. Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков добавил, что в настоящее время для отечественных авиакомпаний доступны логистические цепочки, благодаря которым они получают требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники.
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экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов
Росавиация сертифицировала 445 организаций по техобслуживанию воздушных судов
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Росавиация по состоянию на 12 декабря 2023 года сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов для обеспечения исправности авиапарка, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Для обеспечения исправности авиапарка, в том числе импортного, Росавиация сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту. Из них у шести крупнейших есть 23 полнофункциональных ангарных комплекса для работы со всеми типами самолетов авиакомпаний России", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что данные представлены на 12 декабря 2023 года.
Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков добавил, что в настоящее время для отечественных авиакомпаний доступны логистические цепочки, благодаря которым они получают требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники.
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