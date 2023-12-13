Рейтинг@Mail.ru
Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/rosaviatsiya-1915441546.html
Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов
Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов - РИА Новости, 13.12.2023
Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов
Росавиация по состоянию на 12 декабря 2023 года сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов для обеспечения... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T07:07
2023-12-13T07:07
экономика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841482763_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_062448f99f92735b01b8279f25b60f0c.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Росавиация по состоянию на 12 декабря 2023 года сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов для обеспечения исправности авиапарка, сообщила пресс-служба ведомства. "Для обеспечения исправности авиапарка, в том числе импортного, Росавиация сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту. Из них у шести крупнейших есть 23 полнофункциональных ангарных комплекса для работы со всеми типами самолетов авиакомпаний России", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что данные представлены на 12 декабря 2023 года. Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков добавил, что в настоящее время для отечественных авиакомпаний доступны логистические цепочки, благодаря которым они получают требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники.
https://ria.ru/20231204/mi-2-1913586583.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841482763_376:0:3105:2047_1920x0_80_0_0_54ad0f1f04cedc9cdf9e46e203596d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов

Росавиация сертифицировала 445 организаций по техобслуживанию воздушных судов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Росавиации
Логотип Росавиации - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип Росавиации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Росавиация по состоянию на 12 декабря 2023 года сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов для обеспечения исправности авиапарка, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Для обеспечения исправности авиапарка, в том числе импортного, Росавиация сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту. Из них у шести крупнейших есть 23 полнофункциональных ангарных комплекса для работы со всеми типами самолетов авиакомпаний России", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что данные представлены на 12 декабря 2023 года.
Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков добавил, что в настоящее время для отечественных авиакомпаний доступны логистические цепочки, благодаря которым они получают требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники.
Место жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
4 декабря, 11:53
 
ЭкономикаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала