https://ria.ru/20231213/reshenie-1915453627.html

"Это только начало". СМИ забили тревогу из-за решения Путина

"Это только начало". СМИ забили тревогу из-за решения Путина - РИА Новости, 13.12.2023

"Это только начало". СМИ забили тревогу из-за решения Путина

Президент России Владимир Путин усилил Военно-морской флот двумя новыми атомными подлодками, пишет британское издание Daily Express. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:37

2023-12-13T09:37

2023-12-13T09:37

россия

владимир путин

политика

в мире

великобритания

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914443988_45:0:2767:1531_1920x0_80_0_0_5b76c0bad9dd26bed09b2f55958f73ba.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин усилил Военно-морской флот двумя новыми атомными подлодками, пишет британское издание Daily Express."Владимир Путин предоставил российскому военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало", — говорится в материале.Как отметили журналисты, атомный подводный крейсер "Император Александр III" несет на себе 16 межконтинентальных ракет, а атомная подлодка "Красноярск" оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.Обозреватели также добавили, что событие произошло на фоне того, как украинские военные пытаются убедить западных союзников предоставить им какую-либо военную помощь.В понедельник на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III" Путин заявил, что в скором времени судна начнут нести вахту в Тихоокеанском флоте.

https://ria.ru/20231213/yarost-1915446363.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, политика, в мире, великобритания, вмф рф