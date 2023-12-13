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"Это только начало". СМИ забили тревогу из-за решения Путина - РИА Новости, 13.12.2023
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09:37 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/reshenie-1915453627.html
"Это только начало". СМИ забили тревогу из-за решения Путина
"Это только начало". СМИ забили тревогу из-за решения Путина - РИА Новости, 13.12.2023
"Это только начало". СМИ забили тревогу из-за решения Путина
Президент России Владимир Путин усилил Военно-морской флот двумя новыми атомными подлодками, пишет британское издание Daily Express. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:37
2023-12-13T09:37
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин усилил Военно-морской флот двумя новыми атомными подлодками, пишет британское издание Daily Express.&quot;Владимир Путин предоставил российскому военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало&quot;, — говорится в материале.Как отметили журналисты, атомный подводный крейсер "Император Александр III" несет на себе 16 межконтинентальных ракет, а атомная подлодка "Красноярск" оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.Обозреватели также добавили, что событие произошло на фоне того, как украинские военные пытаются убедить западных союзников предоставить им какую-либо военную помощь.В понедельник на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III" Путин заявил, что в скором времени судна начнут нести вахту в Тихоокеанском флоте.
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россия, владимир путин, политика, в мире, великобритания, вмф рф
Россия, Владимир Путин, Политика, В мире, Великобритания, ВМФ РФ
"Это только начало". СМИ забили тревогу из-за решения Путина

DE: Путин усилил ВМФ России новыми смертоносными атомными подлодками

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин выступает с темой "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
 Президент РФ Владимир Путин выступает с темой Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает с темой "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин усилил Военно-морской флот двумя новыми атомными подлодками, пишет британское издание Daily Express.
«

"Владимир Путин предоставил российскому военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало", — говорится в материале.

Как отметили журналисты, атомный подводный крейсер "Император Александр III" несет на себе 16 межконтинентальных ракет, а атомная подлодка "Красноярск" оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.
Обозреватели также добавили, что событие произошло на фоне того, как украинские военные пытаются убедить западных союзников предоставить им какую-либо военную помощь.
В понедельник на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III" Путин заявил, что в скором времени судна начнут нести вахту в Тихоокеанском флоте.
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