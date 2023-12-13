"Это только начало". СМИ забили тревогу из-за решения Путина
DE: Путин усилил ВМФ России новыми смертоносными атомными подлодками
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин выступает с темой "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает с темой "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин усилил Военно-морской флот двумя новыми атомными подлодками, пишет британское издание Daily Express.
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"Владимир Путин предоставил российскому военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало", — говорится в материале.
Как отметили журналисты, атомный подводный крейсер "Император Александр III" несет на себе 16 межконтинентальных ракет, а атомная подлодка "Красноярск" оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.
Обозреватели также добавили, что событие произошло на фоне того, как украинские военные пытаются убедить западных союзников предоставить им какую-либо военную помощь.
В понедельник на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III" Путин заявил, что в скором времени судна начнут нести вахту в Тихоокеанском флоте.