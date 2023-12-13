https://ria.ru/20231213/rekonstruktsiya_stadiona-1915529443.html

Реконструкцию стадиона "Труд" завершили в Балашихе

Реконструкцию стадиона "Труд" завершили в Балашихе - РИА Новости, 13.12.2023

Реконструкцию стадиона "Труд" завершили в Балашихе

Завершена реконструкция стадиона "Труд" в Балашихе, работы проводились в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:25

2023-12-13T14:25

2023-12-13T14:25

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Завершена реконструкция стадиона "Труд" в Балашихе, работы проводились в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья. В пресс-службе уточнили, что в ходе работ обновили футбольное поле, легкоатлетический сектор, установили новые мачты освещения, игровое табло. На территории построен физкультурно-оздоровительный комплекс. В двухэтажном здании ФОК на площади свыше 4,8 тысячи квадратных метров разместили залы для игровых видов спорта, тренажерный зал, раздевалки и душевые, тренерские, блок медицинских кабинетов, вспомогательные и административные помещения. Также провели устройство автомобильной парковки и проезда, благоустройство территории. Стадион "Труд" открыли в 1928 году. Его обновление - долгожданное событие в муниципалитете. В секциях футбола, бейсбола, волейбола и художественной гимнастики на стадионе "Труд" занимаются более двух тысяч детей.

https://rsport.ria.ru/20231206/stadion-1914085633.html

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московская область (подмосковье), балашиха, министерство стройкомплекса московской области, реконструкция, стадионы, спортивные объекты