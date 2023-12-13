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На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном - РИА Новости, 13.12.2023
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14:59 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/rabochiy-1915540623.html
На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном
На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном - РИА Новости, 13.12.2023
На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном
Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту гибели рабочего птицефабрики, которого завалило зерном, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:59
2023-12-13T14:59
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту гибели рабочего птицефабрики, которого завалило зерном, сообщило СУСК РФ по региону. "В помещении птицефабрики Первомайского района машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме. В результате произошедшего 49-летний мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ход проверки контролирует прокуратура края.
https://ria.ru/20230915/italiya-1896502109.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном

На Алтае 49-летнего рабочего птицефабрики засыпало зерном, мужчина погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту гибели рабочего птицефабрики, которого завалило зерном, сообщило СУСК РФ по региону.
"В помещении птицефабрики Первомайского района машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме. В результате произошедшего 49-летний мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Ход проверки контролирует прокуратура края.
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