https://ria.ru/20231213/rabochiy-1915540623.html

На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном

На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном - РИА Новости, 13.12.2023

На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном

Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту гибели рабочего птицефабрики, которого завалило зерном, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:59

2023-12-13T14:59

2023-12-13T14:59

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту гибели рабочего птицефабрики, которого завалило зерном, сообщило СУСК РФ по региону. "В помещении птицефабрики Первомайского района машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме. В результате произошедшего 49-летний мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ход проверки контролирует прокуратура края.

https://ria.ru/20230915/italiya-1896502109.html

алтайский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алтайский край