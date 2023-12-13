https://ria.ru/20231213/rabochiy-1915540623.html
На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном
На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном - РИА Новости, 13.12.2023
На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном
Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту гибели рабочего птицефабрики, которого завалило зерном, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:59
2023-12-13T14:59
2023-12-13T14:59
происшествия
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту гибели рабочего птицефабрики, которого завалило зерном, сообщило СУСК РФ по региону. "В помещении птицефабрики Первомайского района машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме. В результате произошедшего 49-летний мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ход проверки контролирует прокуратура края.
https://ria.ru/20230915/italiya-1896502109.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном
На Алтае 49-летнего рабочего птицефабрики засыпало зерном, мужчина погиб