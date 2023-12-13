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Туристам рассказали, какие места в самолете лучше не занимать - РИА Новости, 13.12.2023
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Туризм
 
02:30 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915346317.html
Туристам рассказали, какие места в самолете лучше не занимать
Туристам рассказали, какие места в самолете лучше не занимать - РИА Новости, 13.12.2023
Туристам рассказали, какие места в самолете лучше не занимать
Опытная путешественница рассказала о самых опасных местах в самолете с точки зрения вирусологов, сообщает Express. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:30
2023-12-13T02:30
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Опытная путешественница рассказала о самых опасных местах в самолете с точки зрения вирусологов, сообщает Express.Кресла у прохода предпочитают пассажиры, которым нужно дополнительное место для ног или возможность пойти в туалет, не беспокоя соседей, рассказывает Ясмин Пекель. Однако исследования показывают, что те, кто сидит с краю, больше подвержены риску заразиться вирусами или бактериями. Ведь во время полета такие туристы чаще других контактируют с большим числом путешественников."Если вы боитесь заразиться, например, простудным заболеванием, разумнее выбрать место у окна", — говорит эксперт.Не менее важно часто мыть руки, а также протирать салфетками поверхности на борту, до которых приходится дотрагиваться, говорит Пекель. Поднос и карманы кресел считаются одними из самых грязных мест лайнера, напоминает она.
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туризм, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, грипп, грипп в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Коронавирус COVID-19, Грипп, Грипп в России
Туристам рассказали, какие места в самолете лучше не занимать

СМИ: риск заразиться вирусом в самолете больше у тех, кто сидит в проходе

© Depositphotos.com / Antonio SabaПассажирка в салоне самолета
Пассажирка в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Depositphotos.com / Antonio Saba
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Опытная путешественница рассказала о самых опасных местах в самолете с точки зрения вирусологов, сообщает Express.
Кресла у прохода предпочитают пассажиры, которым нужно дополнительное место для ног или возможность пойти в туалет, не беспокоя соседей, рассказывает Ясмин Пекель. Однако исследования показывают, что те, кто сидит с краю, больше подвержены риску заразиться вирусами или бактериями. Ведь во время полета такие туристы чаще других контактируют с большим числом путешественников.
"Если вы боитесь заразиться, например, простудным заболеванием, разумнее выбрать место у окна", — говорит эксперт.
Не менее важно часто мыть руки, а также протирать салфетками поверхности на борту, до которых приходится дотрагиваться, говорит Пекель. Поднос и карманы кресел считаются одними из самых грязных мест лайнера, напоминает она.
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