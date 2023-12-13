https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915346317.html

Туристам рассказали, какие места в самолете лучше не занимать

Туристам рассказали, какие места в самолете лучше не занимать - РИА Новости, 13.12.2023

Туристам рассказали, какие места в самолете лучше не занимать

Опытная путешественница рассказала о самых опасных местах в самолете с точки зрения вирусологов, сообщает Express. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T02:30

2023-12-13T02:30

2023-12-13T02:30

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Опытная путешественница рассказала о самых опасных местах в самолете с точки зрения вирусологов, сообщает Express.Кресла у прохода предпочитают пассажиры, которым нужно дополнительное место для ног или возможность пойти в туалет, не беспокоя соседей, рассказывает Ясмин Пекель. Однако исследования показывают, что те, кто сидит с краю, больше подвержены риску заразиться вирусами или бактериями. Ведь во время полета такие туристы чаще других контактируют с большим числом путешественников."Если вы боитесь заразиться, например, простудным заболеванием, разумнее выбрать место у окна", — говорит эксперт.Не менее важно часто мыть руки, а также протирать салфетками поверхности на борту, до которых приходится дотрагиваться, говорит Пекель. Поднос и карманы кресел считаются одними из самых грязных мест лайнера, напоминает она.

https://ria.ru/20230830/bagazh-1892973371.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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