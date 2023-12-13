https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915346317.html
Туристам рассказали, какие места в самолете лучше не занимать
Туристам рассказали, какие места в самолете лучше не занимать - РИА Новости, 13.12.2023
Туристам рассказали, какие места в самолете лучше не занимать
Опытная путешественница рассказала о самых опасных местах в самолете с точки зрения вирусологов, сообщает Express. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:30
2023-12-13T02:30
2023-12-13T02:30
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Опытная путешественница рассказала о самых опасных местах в самолете с точки зрения вирусологов, сообщает Express.Кресла у прохода предпочитают пассажиры, которым нужно дополнительное место для ног или возможность пойти в туалет, не беспокоя соседей, рассказывает Ясмин Пекель. Однако исследования показывают, что те, кто сидит с краю, больше подвержены риску заразиться вирусами или бактериями. Ведь во время полета такие туристы чаще других контактируют с большим числом путешественников."Если вы боитесь заразиться, например, простудным заболеванием, разумнее выбрать место у окна", — говорит эксперт.Не менее важно часто мыть руки, а также протирать салфетками поверхности на борту, до которых приходится дотрагиваться, говорит Пекель. Поднос и карманы кресел считаются одними из самых грязных мест лайнера, напоминает она.
https://ria.ru/20230830/bagazh-1892973371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, грипп, грипп в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Коронавирус COVID-19, Грипп, Грипп в России
Туристам рассказали, какие места в самолете лучше не занимать
СМИ: риск заразиться вирусом в самолете больше у тех, кто сидит в проходе
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Опытная путешественница рассказала о самых опасных местах в самолете с точки зрения вирусологов, сообщает
Express.
Кресла у прохода предпочитают пассажиры, которым нужно дополнительное место для ног или возможность пойти в туалет, не беспокоя соседей, рассказывает Ясмин Пекель. Однако исследования показывают, что те, кто сидит с краю, больше подвержены риску заразиться вирусами или бактериями. Ведь во время полета такие туристы чаще других контактируют с большим числом путешественников.
"Если вы боитесь заразиться, например, простудным заболеванием, разумнее выбрать место у окна", — говорит эксперт.
Не менее важно часто мыть руки, а также протирать салфетками поверхности на борту, до которых приходится дотрагиваться, говорит Пекель. Поднос и карманы кресел считаются одними из самых грязных мест лайнера, напоминает она.
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