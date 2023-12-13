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Московский омбудсмен рассказала о ребенке с похожими на ожоги повреждениями - РИА Новости, 13.12.2023
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16:01 13.12.2023 (обновлено: 17:07 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915560843.html
Московский омбудсмен рассказала о ребенке с похожими на ожоги повреждениями
Московский омбудсмен рассказала о ребенке с похожими на ожоги повреждениями - РИА Новости, 13.12.2023
Московский омбудсмен рассказала о ребенке с похожими на ожоги повреждениями
Мальчик, у которого воспитатель нашла повреждения, похожие на ожоги, пока остаётся в московской больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:01
2023-12-13T17:07
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мальчик, у которого воспитатель нашла повреждения, похожие на ожоги, пока остаётся в московской больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Ранее директор школы №1310 Андрей Вдовин сообщил РИА Новости, что воспитатель в детсаду в Москве обнаружила мальчика с повреждениями, похожими на ожоги, ребенок был госпитализирован. "Ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Я держу эту ситуацию на контроле", - сказала Ярославская. Она отметила, что правоохранители ведут расследование, ребёнок пока изъят из семьи.
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Московский омбудсмен рассказала о ребенке с похожими на ожоги повреждениями

Мальчик, у которого воспитатель нашла повреждения, остается в больнице в Москве

© РИА Новости / Сергей АверинКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Капельница. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мальчик, у которого воспитатель нашла повреждения, похожие на ожоги, пока остаётся в московской больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее директор школы №1310 Андрей Вдовин сообщил РИА Новости, что воспитатель в детсаду в Москве обнаружила мальчика с повреждениями, похожими на ожоги, ребенок был госпитализирован.
«
"Ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Я держу эту ситуацию на контроле", - сказала Ярославская.
Она отметила, что правоохранители ведут расследование, ребёнок пока изъят из семьи.
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ПроисшествияМоскваОльга Ярославская
 
 
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