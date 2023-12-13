https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915560843.html
Московский омбудсмен рассказала о ребенке с похожими на ожоги повреждениями
Московский омбудсмен рассказала о ребенке с похожими на ожоги повреждениями - РИА Новости, 13.12.2023
Московский омбудсмен рассказала о ребенке с похожими на ожоги повреждениями
Мальчик, у которого воспитатель нашла повреждения, похожие на ожоги, пока остаётся в московской больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:01
2023-12-13T16:01
2023-12-13T17:07
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мальчик, у которого воспитатель нашла повреждения, похожие на ожоги, пока остаётся в московской больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Ранее директор школы №1310 Андрей Вдовин сообщил РИА Новости, что воспитатель в детсаду в Москве обнаружила мальчика с повреждениями, похожими на ожоги, ребенок был госпитализирован. "Ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Я держу эту ситуацию на контроле", - сказала Ярославская. Она отметила, что правоохранители ведут расследование, ребёнок пока изъят из семьи.
https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Московский омбудсмен рассказала о ребенке с похожими на ожоги повреждениями
Мальчик, у которого воспитатель нашла повреждения, остается в больнице в Москве