https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915560843.html

Московский омбудсмен рассказала о ребенке с похожими на ожоги повреждениями

Московский омбудсмен рассказала о ребенке с похожими на ожоги повреждениями - РИА Новости, 13.12.2023

Московский омбудсмен рассказала о ребенке с похожими на ожоги повреждениями

Мальчик, у которого воспитатель нашла повреждения, похожие на ожоги, пока остаётся в московской больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:01

2023-12-13T16:01

2023-12-13T17:07

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мальчик, у которого воспитатель нашла повреждения, похожие на ожоги, пока остаётся в московской больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Ранее директор школы №1310 Андрей Вдовин сообщил РИА Новости, что воспитатель в детсаду в Москве обнаружила мальчика с повреждениями, похожими на ожоги, ребенок был госпитализирован. "Ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Я держу эту ситуацию на контроле", - сказала Ярославская. Она отметила, что правоохранители ведут расследование, ребёнок пока изъят из семьи.

https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ольга ярославская