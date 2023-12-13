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В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине - РИА Новости, 13.12.2023
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15:04 13.12.2023 (обновлено: 16:52 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915542329.html
В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине
В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине - РИА Новости, 13.12.2023
В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине
Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:04
2023-12-13T16:52
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 13 дек — РИА Новости. Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;Три человека пострадали&quot;, — написал он в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что инцидент произошел возле хутора Высокий. Один из находившихся в машине частично лишился ног, второй получил закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас медики доставляют мужчин в больницу № 2 Белгорода.В свою очередь, еще одного пострадавшего отвезли в Краснояружскую центральную районную больницу. У него выявили сотрясение мозга, мужчине оказывают всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20231212/lepestok-1915263867.html
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белгородская область
Белгородская область
В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине

В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 дек — РИА Новости. Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"Три человека пострадали", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что инцидент произошел возле хутора Высокий. Один из находившихся в машине частично лишился ног, второй получил закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас медики доставляют мужчин в больницу № 2 Белгорода.
В свою очередь, еще одного пострадавшего отвезли в Краснояружскую центральную районную больницу. У него выявили сотрясение мозга, мужчине оказывают всю необходимую помощь.
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