https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915542329.html

В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине

В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине - РИА Новости, 13.12.2023

В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине

Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:04

2023-12-13T15:04

2023-12-13T16:52

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 13 дек — РИА Новости. Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Три человека пострадали", — написал он в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что инцидент произошел возле хутора Высокий. Один из находившихся в машине частично лишился ног, второй получил закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас медики доставляют мужчин в больницу № 2 Белгорода.В свою очередь, еще одного пострадавшего отвезли в Краснояружскую центральную районную больницу. У него выявили сотрясение мозга, мужчине оказывают всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20231212/lepestok-1915263867.html

белгородская область

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белгородская область