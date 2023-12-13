https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915542329.html
В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине
В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине - РИА Новости, 13.12.2023
В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине
Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:04
2023-12-13T15:04
2023-12-13T16:52
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
БЕЛГОРОД, 13 дек — РИА Новости. Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Три человека пострадали", — написал он в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что инцидент произошел возле хутора Высокий. Один из находившихся в машине частично лишился ног, второй получил закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас медики доставляют мужчин в больницу № 2 Белгорода.В свою очередь, еще одного пострадавшего отвезли в Краснояружскую центральную районную больницу. У него выявили сотрясение мозга, мужчине оказывают всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20231212/lepestok-1915263867.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область
В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине
В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине
БЕЛГОРОД, 13 дек — РИА Новости.
Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил
глава региона Вячеслав Гладков.
«
"Три человека пострадали", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что инцидент произошел возле хутора Высокий. Один из находившихся в машине частично лишился ног, второй получил закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас медики доставляют мужчин в больницу № 2 Белгорода.
В свою очередь, еще одного пострадавшего отвезли в Краснояружскую центральную районную больницу. У него выявили сотрясение мозга, мужчине оказывают всю необходимую помощь.
Десять детей пострадали от украинских мин "Лепесток", заявили в МИД России