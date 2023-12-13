https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915474300.html

В Польше возбудили дело против депутата, погасившего ханукальные свечи

В Польше возбудили дело против депутата, погасившего ханукальные свечи - РИА Новости, 13.12.2023

В Польше возбудили дело против депутата, погасившего ханукальные свечи

Польская прокуратура возбудила дело в отношении депутата сейма страны, который огнетушителем погасил ханукальные свечи, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:05

2023-12-13T11:05

2023-12-13T11:24

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ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Польская прокуратура возбудила дело в отношении депутата сейма страны, который огнетушителем погасил ханукальные свечи, сообщил РИА Новости представитель варшавской окружной прокуратуры. Во вторник депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме". "Окружная прокуратура в Варшаве в соответствии со своими полномочиями приступила к расследованию дела о вчерашних событиях в сейме с участием депутата сейма", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящее время прокуратура проводит различные процессуальные действия, в том числе сбор доказательной базы. Ранее спикер сейма Шимон Холовня своей властью отстранил Брауна от участия в заседаниях сейма до конца текущей сессии, а президиум сейма оштрафовал его на половину депутатской зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на шесть месяцев.

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