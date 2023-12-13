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В Польше возбудили дело против депутата, погасившего ханукальные свечи - РИА Новости, 13.12.2023
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11:05 13.12.2023 (обновлено: 11:24 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915474300.html
В Польше возбудили дело против депутата, погасившего ханукальные свечи
В Польше возбудили дело против депутата, погасившего ханукальные свечи - РИА Новости, 13.12.2023
В Польше возбудили дело против депутата, погасившего ханукальные свечи
Польская прокуратура возбудила дело в отношении депутата сейма страны, который огнетушителем погасил ханукальные свечи, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:05
2023-12-13T11:24
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ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Польская прокуратура возбудила дело в отношении депутата сейма страны, который огнетушителем погасил ханукальные свечи, сообщил РИА Новости представитель варшавской окружной прокуратуры. Во вторник депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме". "Окружная прокуратура в Варшаве в соответствии со своими полномочиями приступила к расследованию дела о вчерашних событиях в сейме с участием депутата сейма", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящее время прокуратура проводит различные процессуальные действия, в том числе сбор доказательной базы. Ранее спикер сейма Шимон Холовня своей властью отстранил Брауна от участия в заседаниях сейма до конца текущей сессии, а президиум сейма оштрафовал его на половину депутатской зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на шесть месяцев.
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в мире, польша, варшава
В мире, Польша, Варшава
В Польше возбудили дело против депутата, погасившего ханукальные свечи

В Польше возбудили дело против погасившего ханукальные свечи депутата

© AFP 2023 / TVN24Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун загасил огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента. 12 декабря 2023
Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Гжегож Браун загасил огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / TVN24
Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун загасил огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента. 12 декабря 2023
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ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Польская прокуратура возбудила дело в отношении депутата сейма страны, который огнетушителем погасил ханукальные свечи, сообщил РИА Новости представитель варшавской окружной прокуратуры.
Во вторник депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме".
«
"Окружная прокуратура в Варшаве в соответствии со своими полномочиями приступила к расследованию дела о вчерашних событиях в сейме с участием депутата сейма", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время прокуратура проводит различные процессуальные действия, в том числе сбор доказательной базы.
Ранее спикер сейма Шимон Холовня своей властью отстранил Брауна от участия в заседаниях сейма до конца текущей сессии, а президиум сейма оштрафовал его на половину депутатской зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на шесть месяцев.
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