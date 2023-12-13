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Никитин: кадровый прогноз не надо детализировать до узких специальностей - РИА Новости, 13.12.2023
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16:56 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/prognoz-1915578373.html
Никитин: кадровый прогноз не надо детализировать до узких специальностей
Никитин: кадровый прогноз не надо детализировать до узких специальностей - РИА Новости, 13.12.2023
Никитин: кадровый прогноз не надо детализировать до узких специальностей
Кадровый прогноз не должен быть детализирован до узких специальностей, надо рассчитывать потребность в разрезе отраслей, рассказал глава комиссии Госсовета по... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:56
2023-12-13T16:56
новгородская область
россия
великий новгород
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Кадровый прогноз не должен быть детализирован до узких специальностей, надо рассчитывать потребность в разрезе отраслей, рассказал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В Общественной палате РФ в среду прошел круглый стол "Кадры для экономики достижений". Тему подготовки кадров обсуждали в Великом Новгороде 21 сентября на президиуме Госсовета "О развитии рынка труда в Российской Федерации" с участием президента РФ Владимира Путина. По словам Никитина, одно из главных поручений, которое дал тогда президент, – формирование единого кадрового прогноза. Эта тема неоднократно поднималась и членами комиссии по соцполитике. "Если говорить о кадровом прогнозе, он не должен быть детализирован до узких специальностей… Должны быть базовые знания в теме, а доучиться на какую-то специализированную узкую компетенцию человек всегда сможет. Не надо пытаться посчитать, сколько нам нужно узких специалистов, нам нужно посчитать их в разрезе отраслей. Говоря о мобильности, прежде всего, мы должны понимать прогноз развития экономики и ориентироваться на отрасль", - отметил Никитин. По его словам, мобильность возможна только при наличии общежитий, которые надо ремонтировать и строить. В свою очередь работодатели должны помогать готовить кадры со студенческой скамьи, инвестировать в образование. Как положительную практику Никитин привел РЖД: совместными усилиями Маловишерский техникум был переориентирован на подготовку кадров для железной дороги. Но для этого РЖД закупило все необходимое оборудование. Теперь учиться туда приезжает молодежь даже из других регионов. "Три ключевых приоритета – это кадровый прогноз, это понимание образовательной мобильности, планирование этой мобильности и вкладывание в нее региональных и федеральных инвестиций. А также участие работодателей в этом процессе. Осознание взаимной ответственности… Работодатели должны вернуться в управление колледжами и вузами через формат попечительских советов, формат индивидуального образования", - добавил Никитин.
https://ria.ru/20231207/gorod-universitet-1914284271.html
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новгородская область, россия, великий новгород, андрей никитин (политик), ржд
Новгородская область, Россия, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик), РЖД

Никитин: кадровый прогноз не надо детализировать до узких специальностей

© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Кадровый прогноз не должен быть детализирован до узких специальностей, надо рассчитывать потребность в разрезе отраслей, рассказал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В Общественной палате РФ в среду прошел круглый стол "Кадры для экономики достижений". Тему подготовки кадров обсуждали в Великом Новгороде 21 сентября на президиуме Госсовета "О развитии рынка труда в Российской Федерации" с участием президента РФ Владимира Путина. По словам Никитина, одно из главных поручений, которое дал тогда президент, – формирование единого кадрового прогноза. Эта тема неоднократно поднималась и членами комиссии по соцполитике.
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"Если говорить о кадровом прогнозе, он не должен быть детализирован до узких специальностей… Должны быть базовые знания в теме, а доучиться на какую-то специализированную узкую компетенцию человек всегда сможет. Не надо пытаться посчитать, сколько нам нужно узких специалистов, нам нужно посчитать их в разрезе отраслей. Говоря о мобильности, прежде всего, мы должны понимать прогноз развития экономики и ориентироваться на отрасль", - отметил Никитин.
По его словам, мобильность возможна только при наличии общежитий, которые надо ремонтировать и строить. В свою очередь работодатели должны помогать готовить кадры со студенческой скамьи, инвестировать в образование. Как положительную практику Никитин привел РЖД: совместными усилиями Маловишерский техникум был переориентирован на подготовку кадров для железной дороги. Но для этого РЖД закупило все необходимое оборудование. Теперь учиться туда приезжает молодежь даже из других регионов.
"Три ключевых приоритета – это кадровый прогноз, это понимание образовательной мобильности, планирование этой мобильности и вкладывание в нее региональных и федеральных инвестиций. А также участие работодателей в этом процессе. Осознание взаимной ответственности… Работодатели должны вернуться в управление колледжами и вузами через формат попечительских советов, формат индивидуального образования", - добавил Никитин.
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