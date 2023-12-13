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В Подмосковье из-за сбоя приостановили выдачу водительских прав - РИА Новости, 13.12.2023
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15:51 13.12.2023 (обновлено: 16:02 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/prava-1915557965.html
В Подмосковье из-за сбоя приостановили выдачу водительских прав
В Подмосковье из-за сбоя приостановили выдачу водительских прав - РИА Новости, 13.12.2023
В Подмосковье из-за сбоя приостановили выдачу водительских прав
Регистрация машин и выдача водительских прав в подразделениях ГИБДД Московской области временно приостановлена из-за технического сбоя, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:51
2023-12-13T16:02
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Регистрация машин и выдача водительских прав в подразделениях ГИБДД Московской области временно приостановлена из-за технического сбоя, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ."В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено", - рассказали в ведомстве.В главке также отметили, что специалисты проводят работы по устранению последствий неполадок
https://ria.ru/20231122/prava-1910975628.html
московская область (подмосковье)
россия
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московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, россия
Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ, Россия
В Подмосковье из-за сбоя приостановили выдачу водительских прав

В Подмосковье из-за технического сбоя приостановили выдачу водительских прав

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСдача экзаменов в ГИБДД
Сдача экзаменов в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сдача экзаменов в ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Регистрация машин и выдача водительских прав в подразделениях ГИБДД Московской области временно приостановлена из-за технического сбоя, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено", - рассказали в ведомстве.
В главке также отметили, что специалисты проводят работы по устранению последствий неполадок
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