https://ria.ru/20231213/prava-1915557965.html
В Подмосковье из-за сбоя приостановили выдачу водительских прав
В Подмосковье из-за сбоя приостановили выдачу водительских прав - РИА Новости, 13.12.2023
В Подмосковье из-за сбоя приостановили выдачу водительских прав
Регистрация машин и выдача водительских прав в подразделениях ГИБДД Московской области временно приостановлена из-за технического сбоя, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:51
2023-12-13T15:51
2023-12-13T16:02
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Регистрация машин и выдача водительских прав в подразделениях ГИБДД Московской области временно приостановлена из-за технического сбоя, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ."В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено", - рассказали в ведомстве.В главке также отметили, что специалисты проводят работы по устранению последствий неполадок
https://ria.ru/20231122/prava-1910975628.html
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московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, россия
Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ, Россия
В Подмосковье из-за сбоя приостановили выдачу водительских прав
В Подмосковье из-за технического сбоя приостановили выдачу водительских прав