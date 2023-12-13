https://ria.ru/20231213/prava-1915557965.html

В Подмосковье из-за сбоя приостановили выдачу водительских прав

В Подмосковье из-за сбоя приостановили выдачу водительских прав - РИА Новости, 13.12.2023

В Подмосковье из-за сбоя приостановили выдачу водительских прав

Регистрация машин и выдача водительских прав в подразделениях ГИБДД Московской области временно приостановлена из-за технического сбоя, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:51

2023-12-13T15:51

2023-12-13T16:02

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Регистрация машин и выдача водительских прав в подразделениях ГИБДД Московской области временно приостановлена из-за технического сбоя, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ."В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено", - рассказали в ведомстве.В главке также отметили, что специалисты проводят работы по устранению последствий неполадок

https://ria.ru/20231122/prava-1910975628.html

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московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, россия