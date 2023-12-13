https://ria.ru/20231213/pozitsii-1915649246.html

ВС Украины стремительно теряют свои позиции, сообщил Песков

ВС Украины стремительно теряют свои позиции, сообщил Песков - РИА Новости, 13.12.2023

ВС Украины стремительно теряют свои позиции, сообщил Песков

Украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, и это неизбежный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:36

2023-12-13T22:36

2023-12-13T23:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, и это неизбежный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции. И это неизбежный процесс", - сказал он в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20231213/kiev-1915648848.html

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вооруженные силы украины, в мире, россия, дмитрий песков