https://ria.ru/20231213/pozitsii-1915649246.html
ВС Украины стремительно теряют свои позиции, сообщил Песков
ВС Украины стремительно теряют свои позиции, сообщил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
ВС Украины стремительно теряют свои позиции, сообщил Песков
Украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, и это неизбежный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:36
2023-12-13T22:36
2023-12-13T23:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, и это неизбежный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции. И это неизбежный процесс", - сказал он в интервью "Известиям".
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вооруженные силы украины, в мире, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Дмитрий Песков
ВС Украины стремительно теряют свои позиции, сообщил Песков
Песков: ВС Украины стремительно теряют свои позиции, это неизбежно