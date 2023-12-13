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ВС Украины стремительно теряют свои позиции, сообщил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 13.12.2023 (обновлено: 23:01 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/pozitsii-1915649246.html
ВС Украины стремительно теряют свои позиции, сообщил Песков
ВС Украины стремительно теряют свои позиции, сообщил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
ВС Украины стремительно теряют свои позиции, сообщил Песков
Украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, и это неизбежный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:36
2023-12-13T23:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, и это неизбежный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.&quot;Никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции. И это неизбежный процесс&quot;, - сказал он в интервью &quot;Известиям&quot;.
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вооруженные силы украины, в мире, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Дмитрий Песков
ВС Украины стремительно теряют свои позиции, сообщил Песков

Песков: ВС Украины стремительно теряют свои позиции, это неизбежно

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, и это неизбежный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции. И это неизбежный процесс", - сказал он в интервью "Известиям".

Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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