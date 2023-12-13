https://ria.ru/20231213/pozhar-1915492577.html
В Подмосковье локализовали пожар в производственном здании
В Подмосковье локализовали пожар в производственном здании - РИА Новости, 13.12.2023
В Подмосковье локализовали пожар в производственном здании
Пожар в производственном здании в Пушкинском городском округе Московской области локализован на 825 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:12
2023-12-13T12:12
2023-12-13T12:12
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Пушкинском городском округе Московской области локализован на 825 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство проинформировало, что производственное здание загорелось на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Пушкинском городском округе, проводится наращивание сил и средств для борьбы с огнем. "В Подмосковье сотрудники МЧС России локализовали пожар на 825 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Подмосковье локализовали пожар в производственном здании
В Подмосковье локализовали пожар в здании на 825 квадратных метрах