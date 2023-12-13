https://ria.ru/20231213/pozhar-1915492577.html

В Подмосковье локализовали пожар в производственном здании

В Подмосковье локализовали пожар в производственном здании - РИА Новости, 13.12.2023

В Подмосковье локализовали пожар в производственном здании

Пожар в производственном здании в Пушкинском городском округе Московской области локализован на 825 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:12

2023-12-13T12:12

2023-12-13T12:12

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Пушкинском городском округе Московской области локализован на 825 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство проинформировало, что производственное здание загорелось на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Пушкинском городском округе, проводится наращивание сил и средств для борьбы с огнем. "В Подмосковье сотрудники МЧС России локализовали пожар на 825 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия