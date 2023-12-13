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В Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ - РИА Новости, 13.12.2023
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09:37 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/pozhar-1915453515.html
В Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ
В Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ - РИА Новости, 13.12.2023
В Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ
МЧС Белоруссии сообщило, что ликвидировало возгорание на территории ОАО "Мозырский НПЗ", погиб один человек. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:37
2023-12-13T09:37
происшествия
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мозырский нпз
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. МЧС Белоруссии сообщило, что ликвидировало возгорание на территории ОАО "Мозырский НПЗ", погиб один человек. "Подразделения МЧС ликвидировали возгорание на территории ОАО "Мозырский НПЗ"... В результате разгерметизации реакторного блока комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход углеводородсодержащей смеси с последующим возгоранием. На отметке 34 метра на верхнем ярусе установки обнаружен погибший работник предприятия", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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происшествия, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мозырский нпз
Происшествия, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мозырский НПЗ
В Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ

МЧС Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ, один человек погиб

© Sputnik | Перейти в медиабанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
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Мозырский нефтеперерабатывающий завод . Архивное фото
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. МЧС Белоруссии сообщило, что ликвидировало возгорание на территории ОАО "Мозырский НПЗ", погиб один человек.
«
"Подразделения МЧС ликвидировали возгорание на территории ОАО "Мозырский НПЗ"... В результате разгерметизации реакторного блока комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход углеводородсодержащей смеси с последующим возгоранием. На отметке 34 метра на верхнем ярусе установки обнаружен погибший работник предприятия", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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ПроисшествияБелоруссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мозырский НПЗ
 
 
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