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В Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ
В Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ - РИА Новости, 13.12.2023
В Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ
МЧС Белоруссии сообщило, что ликвидировало возгорание на территории ОАО "Мозырский НПЗ", погиб один человек. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:37
2023-12-13T09:37
2023-12-13T09:37
происшествия
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мозырский нпз
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. МЧС Белоруссии сообщило, что ликвидировало возгорание на территории ОАО "Мозырский НПЗ", погиб один человек. "Подразделения МЧС ликвидировали возгорание на территории ОАО "Мозырский НПЗ"... В результате разгерметизации реакторного блока комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход углеводородсодержащей смеси с последующим возгоранием. На отметке 34 метра на верхнем ярусе установки обнаружен погибший работник предприятия", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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происшествия, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мозырский нпз
Происшествия, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мозырский НПЗ
В Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ
МЧС Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ, один человек погиб