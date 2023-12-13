https://ria.ru/20231213/pozhar-1915453515.html

В Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ

В Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ - РИА Новости, 13.12.2023

В Белоруссии ликвидировали возгорание на Мозырском НПЗ

МЧС Белоруссии сообщило, что ликвидировало возгорание на территории ОАО "Мозырский НПЗ", погиб один человек. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:37

2023-12-13T09:37

2023-12-13T09:37

происшествия

белоруссия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мозырский нпз

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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. МЧС Белоруссии сообщило, что ликвидировало возгорание на территории ОАО "Мозырский НПЗ", погиб один человек. "Подразделения МЧС ликвидировали возгорание на территории ОАО "Мозырский НПЗ"... В результате разгерметизации реакторного блока комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход углеводородсодержащей смеси с последующим возгоранием. На отметке 34 метра на верхнем ярусе установки обнаружен погибший работник предприятия", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

белоруссия

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происшествия, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мозырский нпз