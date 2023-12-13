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Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины - РИА Новости, 13.12.2023
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22:38 13.12.2023 (обновлено: 22:49 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/potentsial-1915649352.html
Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины
Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины - РИА Новости, 13.12.2023
Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины
Военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:38
2023-12-13T22:49
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью "Известиям" представитель Кремля отметил, что вооруженные силы Украины сейчас стремительно теряют свои позиции на поле боя. Это, по его словам, неизбежный процесс."Совершенно несопоставимы военный потенциал, несопоставима экономическая мощь. Поэтому здесь ситуация очевидная", - продолжил Песков.
https://ria.ru/20231213/peskov-1915650052.html
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины

Песков: военный потенциал и экономическую мощь России и Украины несопоставимы

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью "Известиям" представитель Кремля отметил, что вооруженные силы Украины сейчас стремительно теряют свои позиции на поле боя. Это, по его словам, неизбежный процесс.
«
"Совершенно несопоставимы военный потенциал, несопоставима экономическая мощь. Поэтому здесь ситуация очевидная", - продолжил Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Вчера, 22:44
 
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