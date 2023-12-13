https://ria.ru/20231213/potentsial-1915649352.html
Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины
Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины - РИА Новости, 13.12.2023
Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины
Военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:38
2023-12-13T22:38
2023-12-13T22:49
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью "Известиям" представитель Кремля отметил, что вооруженные силы Украины сейчас стремительно теряют свои позиции на поле боя. Это, по его словам, неизбежный процесс."Совершенно несопоставимы военный потенциал, несопоставима экономическая мощь. Поэтому здесь ситуация очевидная", - продолжил Песков.
https://ria.ru/20231213/peskov-1915650052.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_9e92cfca4c3055ab4d380ec216484947.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины
Песков: военный потенциал и экономическую мощь России и Украины несопоставимы