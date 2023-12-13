https://ria.ru/20231213/potentsial-1915649352.html

Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины

Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины - РИА Новости, 13.12.2023

Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины

Военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:38

2023-12-13T22:38

2023-12-13T22:49

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью "Известиям" представитель Кремля отметил, что вооруженные силы Украины сейчас стремительно теряют свои позиции на поле боя. Это, по его словам, неизбежный процесс."Совершенно несопоставимы военный потенциал, несопоставима экономическая мощь. Поэтому здесь ситуация очевидная", - продолжил Песков.

https://ria.ru/20231213/peskov-1915650052.html

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украина

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россия, украина, дмитрий песков