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Участники СВО и их семьи смогут получить бесплатную юрпомощь в Верхневолжье - РИА Новости, 13.12.2023
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Тверская область
 
22:25 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/pomosch-1915647856.html
Участники СВО и их семьи смогут получить бесплатную юрпомощь в Верхневолжье
Участники СВО и их семьи смогут получить бесплатную юрпомощь в Верхневолжье - РИА Новости, 13.12.2023
Участники СВО и их семьи смогут получить бесплатную юрпомощь в Верхневолжье
Участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:25
2023-12-13T22:25
тверская область
общество
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. Участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующая законодательная инициатива рассмотрена на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. На данный момент возможность получать бесплатную юридическую помощь есть у нескольких категорий жителей Верхневолжья. Это граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области; инвалиды I и II группы; ветераны Великой Отечественной войны; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, опекуны (попечители), усыновители, приемные родители; пожилые люди и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания; недееспособные граждане (законные представители таких граждан); те, кто пострадал в результате чрезвычайной ситуации, напомнили в пресс-службе. Там добавили, что в Верхневолжье действует значительный комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их родных. В частности, это внеочередное обслуживание в государственных медучреждениях Тверской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий, выплаты в размере до 150 тысяч рублей на газификацию домов. Дети участников СВО имеют первоочередное право на зачисление в детские сады, группы продленного дня в школах, организации дополнительного образования, при наличии медицинских показаний – на получение путевок на санаторно-курортное лечение. Молодые семьи, где один или оба родителя – участники СВО, имеют внеочередное право на включение в список претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231205/podderzhka-1913969218.html
https://ria.ru/20231207/verkhnevolzhe-1914461459.html
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общество, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Общество, Игорь Руденя, Тверская область

Участники СВО и их семьи смогут получить бесплатную юрпомощь в Верхневолжье

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетеран боевых действий
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. Участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующая законодательная инициатива рассмотрена на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
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На данный момент возможность получать бесплатную юридическую помощь есть у нескольких категорий жителей Верхневолжья. Это граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области; инвалиды I и II группы; ветераны Великой Отечественной войны; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, опекуны (попечители), усыновители, приемные родители; пожилые люди и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания; недееспособные граждане (законные представители таких граждан); те, кто пострадал в результате чрезвычайной ситуации, напомнили в пресс-службе.
Там добавили, что в Верхневолжье действует значительный комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их родных. В частности, это внеочередное обслуживание в государственных медучреждениях Тверской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий, выплаты в размере до 150 тысяч рублей на газификацию домов.
Дети участников СВО имеют первоочередное право на зачисление в детские сады, группы продленного дня в школах, организации дополнительного образования, при наличии медицинских показаний – на получение путевок на санаторно-курортное лечение.
Молодые семьи, где один или оба родителя – участники СВО, имеют внеочередное право на включение в список претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, пояснили в пресс-службе.
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