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Минздрав Палестины обновил списки погибших и раненых после ударов по Газе - РИА Новости, 13.12.2023
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16:24 13.12.2023 (обновлено: 16:32 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/pogibshie-1915568410.html
Минздрав Палестины обновил списки погибших и раненых после ударов по Газе
Минздрав Палестины обновил списки погибших и раненых после ударов по Газе - РИА Новости, 13.12.2023
Минздрав Палестины обновил списки погибших и раненых после ударов по Газе
Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 18,608 тысячи, число раненых достигло 50,594 тысячи человек, сообщил во среду... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:24
2023-12-13T16:32
в мире
палестина
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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ТУНИС, 13 дек - РИА Новости. Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 18,608 тысячи, число раненых достигло 50,594 тысячи человек, сообщил во среду представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра."С начала агрессии в секторе Газа погибли 18 608 человек, 50 594 получили ранения", - сообщается в заявлении аль-Кудра в Telegram-канале отделения палестинского минздрава в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231213/izrail-1915571216.html
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в мире, палестина, украинский демократический альянс за реформы (удар), израиль, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Израиль, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав Палестины обновил списки погибших и раненых после ударов по Газе

Минздрав: число погибших в Газе выросло до 18608, раненых — более 50 тысяч

© AP Photo / Abed KhaledПогибшие в результате удара по Газе
Погибшие в результате удара по Газе - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Погибшие в результате удара по Газе
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ТУНИС, 13 дек - РИА Новости. Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 18,608 тысячи, число раненых достигло 50,594 тысячи человек, сообщил во среду представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.
«
"С начала агрессии в секторе Газа погибли 18 608 человек, 50 594 получили ранения", - сообщается в заявлении аль-Кудра в Telegram-канале отделения палестинского минздрава в секторе Газа.
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
США дают "зеленый свет" на войну в Газе, заявили в МИД Израиля
Вчера, 16:30
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Ватикан может сыграть роль в решении конфликта в Газе, заявили в Иране
Вчера, 15:28
 
В миреПалестинаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)ИзраильРоссияВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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