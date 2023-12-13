Правительство Дании представит парламенту пакет военной поддержки Украины
Кабмин Дании представит парламенту пакет военной поддержки Украины на млрд евро
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство Дании в четверг представит на рассмотрение парламенту пакет военной помощи Украине на почти 1 миллиард евро, он может включать танки, дроны и боеприпасы, заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.
"Завтра мое правительство представит датскому парламенту новый военный пакет помощи, пакет будет почти на 1 миллиард евро. В случае одобрения он будет включать то, что нужно Украине прямо сейчас, как например боеприпасы, танки, дроны и другое оборудование", - сказала Фредериксен на пресс-конференции в Осло, которая транслировалась в YouTube.
Она также подчеркнула, что Дания вместе с партнерами передаст Украине самолеты F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.