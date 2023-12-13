https://ria.ru/20231213/peskov-1915649106.html
Песков указал на смену риторики по Украине в США
Песков указал на смену риторики по Украине в США - РИА Новости, 13.12.2023
Песков указал на смену риторики по Украине в США
В США уже сейчас появляются оговорки в том плане, что они будут оказывать помощь Украине в рамках возможного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:35
2023-12-13T22:35
2023-12-13T22:57
сша
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В США уже сейчас появляются оговорки в том плане, что они будут оказывать помощь Украине в рамках возможного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В первую очередь Вашингтон, и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного" - приводят цитату Пескова "Известия".
https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915649607.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, дмитрий песков
США, Украина, Дмитрий Песков
Песков указал на смену риторики по Украине в США
Песков: в США уже оговариваются, что будут помогать Украине в рамках возможного