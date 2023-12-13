https://ria.ru/20231213/peskov-1915649106.html

Песков указал на смену риторики по Украине в США

Песков указал на смену риторики по Украине в США - РИА Новости, 13.12.2023

Песков указал на смену риторики по Украине в США

В США уже сейчас появляются оговорки в том плане, что они будут оказывать помощь Украине в рамках возможного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:35

2023-12-13T22:35

2023-12-13T22:57

сша

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В США уже сейчас появляются оговорки в том плане, что они будут оказывать помощь Украине в рамках возможного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В первую очередь Вашингтон, и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного" - приводят цитату Пескова "Известия".

https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915649607.html

сша

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

сша, украина, дмитрий песков