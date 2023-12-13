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Песков указал на смену риторики по Украине в США - РИА Новости, 13.12.2023
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22:35 13.12.2023 (обновлено: 22:57 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/peskov-1915649106.html
Песков указал на смену риторики по Украине в США
Песков указал на смену риторики по Украине в США - РИА Новости, 13.12.2023
Песков указал на смену риторики по Украине в США
В США уже сейчас появляются оговорки в том плане, что они будут оказывать помощь Украине в рамках возможного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:35
2023-12-13T22:57
сша
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В США уже сейчас появляются оговорки в том плане, что они будут оказывать помощь Украине в рамках возможного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.&quot;В первую очередь Вашингтон, и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного&quot; - приводят цитату Пескова &quot;Известия&quot;.
https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915649607.html
сша
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сша, украина, дмитрий песков
США, Украина, Дмитрий Песков
Песков указал на смену риторики по Украине в США

Песков: в США уже оговариваются, что будут помогать Украине в рамках возможного

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В США уже сейчас появляются оговорки в том плане, что они будут оказывать помощь Украине в рамках возможного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"В первую очередь Вашингтон, и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного" - приводят цитату Пескова "Известия".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Песков: Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева
Вчера, 22:41
 
СШАУкраинаДмитрий Песков
 
 
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