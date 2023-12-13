https://ria.ru/20231213/patriot-1915557415.html

Шольц пообещал Украине ввести в эксплуатацию еще одну Patriot до конца года

Шольц пообещал Украине ввести в эксплуатацию еще одну Patriot до конца года - РИА Новости, 13.12.2023

Шольц пообещал Украине ввести в эксплуатацию еще одну Patriot до конца года

Вторая система ПВО Patriot, поставленная Украине Германией, будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:49

2023-12-13T15:49

2023-12-13T16:06

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олаф шольц

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вторая система ПВО Patriot, поставленная Украине Германией, будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая перед парламентом."Вторая система ПВО Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году", - сказал Шольц.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231211/god-1914669323.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина, вооруженные силы украины, олаф шольц