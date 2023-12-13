https://ria.ru/20231213/patriot-1915557415.html
Шольц пообещал Украине ввести в эксплуатацию еще одну Patriot до конца года
Шольц пообещал Украине ввести в эксплуатацию еще одну Patriot до конца года - РИА Новости, 13.12.2023
Шольц пообещал Украине ввести в эксплуатацию еще одну Patriot до конца года
Вторая система ПВО Patriot, поставленная Украине Германией, будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:49
2023-12-13T15:49
2023-12-13T16:06
специальная военная операция на украине
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олаф шольц
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вторая система ПВО Patriot, поставленная Украине Германией, будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая перед парламентом."Вторая система ПВО Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году", - сказал Шольц.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, вооруженные силы украины, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, Олаф Шольц
Шольц пообещал Украине ввести в эксплуатацию еще одну Patriot до конца года
Шольц: вторую Patriot, поставленную ВСУ ФРГ, введут в эксплуатацию до конца года