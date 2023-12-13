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Шольц пообещал Украине ввести в эксплуатацию еще одну Patriot до конца года - РИА Новости, 13.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 13.12.2023 (обновлено: 16:06 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/patriot-1915557415.html
Шольц пообещал Украине ввести в эксплуатацию еще одну Patriot до конца года
Шольц пообещал Украине ввести в эксплуатацию еще одну Patriot до конца года - РИА Новости, 13.12.2023
Шольц пообещал Украине ввести в эксплуатацию еще одну Patriot до конца года
Вторая система ПВО Patriot, поставленная Украине Германией, будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:49
2023-12-13T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
вооруженные силы украины
олаф шольц
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вторая система ПВО Patriot, поставленная Украине Германией, будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая перед парламентом."Вторая система ПВО Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году", - сказал Шольц.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231211/god-1914669323.html
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в мире, германия, украина, вооруженные силы украины, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, Олаф Шольц
Шольц пообещал Украине ввести в эксплуатацию еще одну Patriot до конца года

Шольц: вторую Patriot, поставленную ВСУ ФРГ, введут в эксплуатацию до конца года

© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedРакетная батарея "Патриот"
Ракетная батарея Патриот
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Ракетная батарея "Патриот" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вторая система ПВО Patriot, поставленная Украине Германией, будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая перед парламентом.
"Вторая система ПВО Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году", - сказал Шольц.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВооруженные силы УкраиныОлаф Шольц
 
 
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