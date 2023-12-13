https://ria.ru/20231213/partizanka-1915565870.html

В суде Курска рассказали, как фашисты казнили партизанку

В суде Курска рассказали, как фашисты казнили партизанку - РИА Новости, 13.12.2023

В суде Курска рассказали, как фашисты казнили партизанку

На заседании Курского областного суда 91-летняя свидетельница Мария Жеребцова рассказала, как немцы повесили партизанку Веру Терещенко, сообщили в объединённой... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:18

2023-12-13T16:18

2023-12-13T16:18

курская область

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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. На заседании Курского областного суда 91-летняя свидетельница Мария Жеребцова рассказала, как немцы повесили партизанку Веру Терещенко, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. Заседание по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на территории Курской области в период Великой Отечественной войны прошло на выезде - в музее "Большой Дуб" Железногорского района. В нём приняла участие свидетельница, которая родились в 1932 году, и дала показания, опираясь на собственные воспоминания. "Полицаи и немцы с автоматами привели её (Веру Терещенко – ред.), поставили… Стояла бочка, её поставили на бочку. Тут у неё (на груди – ред.) был планшет, написано по-русски и по-немецки "партизанка"… "И за меня отомстят! Победа будет за нами!" - привела Жеребцова слова Терещенко. "И немец, или полицай, подошел и ударил сапожищем по этой бочке, и Вера… перестало биться сердце нашей Веры", - добавила она. По словам Жеребцовой, немцы вешали не только партизан, но и подростков - например, 14-летнего парня. Также Мария вспомнила случай, когда тело повешенного мужчины не снимали неделю. "Бежишь, и волосы дыбом" - говорит она. В судебном заседании в качестве свидетелей приняли участие доктор исторических наук, профессор ЮЗГУ Владимир Коровин и научный сотрудник музея партизанской славы "Большой Дуб" Анастасия Мальцева. Они рассказывали о казнях и расстрелах партизан и мирных жителей Курской области. Суд вновь объявил перерыв в заседании, оно продолжится в четверг, 14 декабря.

https://ria.ru/20231211/sud-1915054277.html

https://ria.ru/20231106/dokumenty-1907650976.html

курская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область