https://ria.ru/20231213/partizanka-1915565870.html
В суде Курска рассказали, как фашисты казнили партизанку
В суде Курска рассказали, как фашисты казнили партизанку - РИА Новости, 13.12.2023
В суде Курска рассказали, как фашисты казнили партизанку
На заседании Курского областного суда 91-летняя свидетельница Мария Жеребцова рассказала, как немцы повесили партизанку Веру Терещенко, сообщили в объединённой... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:18
2023-12-13T16:18
2023-12-13T16:18
курская область
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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. На заседании Курского областного суда 91-летняя свидетельница Мария Жеребцова рассказала, как немцы повесили партизанку Веру Терещенко, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. Заседание по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на территории Курской области в период Великой Отечественной войны прошло на выезде - в музее "Большой Дуб" Железногорского района. В нём приняла участие свидетельница, которая родились в 1932 году, и дала показания, опираясь на собственные воспоминания. "Полицаи и немцы с автоматами привели её (Веру Терещенко – ред.), поставили… Стояла бочка, её поставили на бочку. Тут у неё (на груди – ред.) был планшет, написано по-русски и по-немецки "партизанка"… "И за меня отомстят! Победа будет за нами!" - привела Жеребцова слова Терещенко. "И немец, или полицай, подошел и ударил сапожищем по этой бочке, и Вера… перестало биться сердце нашей Веры", - добавила она. По словам Жеребцовой, немцы вешали не только партизан, но и подростков - например, 14-летнего парня. Также Мария вспомнила случай, когда тело повешенного мужчины не снимали неделю. "Бежишь, и волосы дыбом" - говорит она. В судебном заседании в качестве свидетелей приняли участие доктор исторических наук, профессор ЮЗГУ Владимир Коровин и научный сотрудник музея партизанской славы "Большой Дуб" Анастасия Мальцева. Они рассказывали о казнях и расстрелах партизан и мирных жителей Курской области. Суд вновь объявил перерыв в заседании, оно продолжится в четверг, 14 декабря.
https://ria.ru/20231211/sud-1915054277.html
https://ria.ru/20231106/dokumenty-1907650976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область
В суде Курска рассказали, как фашисты казнили партизанку
В курском суде рассказали, как фашисты повесили партизанку Веру Терещенко
ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости.
На заседании Курского областного суда 91-летняя свидетельница Мария Жеребцова рассказала, как немцы повесили партизанку Веру Терещенко, сообщили
в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
Заседание по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на территории Курской области в период Великой Отечественной войны прошло на выезде - в музее "Большой Дуб" Железногорского района. В нём приняла участие свидетельница, которая родились в 1932 году, и дала показания, опираясь на собственные воспоминания.
"Полицаи и немцы с автоматами привели её (Веру Терещенко – ред.), поставили… Стояла бочка, её поставили на бочку. Тут у неё (на груди – ред.) был планшет, написано по-русски и по-немецки "партизанка"… "И за меня отомстят! Победа будет за нами!" - привела Жеребцова слова Терещенко.
"И немец, или полицай, подошел и ударил сапожищем по этой бочке, и Вера… перестало биться сердце нашей Веры", - добавила она.
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По словам Жеребцовой, немцы вешали не только партизан, но и подростков - например, 14-летнего парня. Также Мария вспомнила случай, когда тело повешенного мужчины не снимали неделю. "Бежишь, и волосы дыбом" - говорит она.
В судебном заседании в качестве свидетелей приняли участие доктор исторических наук, профессор ЮЗГУ Владимир Коровин и научный сотрудник музея партизанской славы "Большой Дуб" Анастасия Мальцева. Они рассказывали о казнях и расстрелах партизан и мирных жителей Курской области.
Суд вновь объявил перерыв в заседании, оно продолжится в четверг, 14 декабря.
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