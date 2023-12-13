https://ria.ru/20231213/otnosheniya-1915636103.html

В парламенте Словакии призвали к нормализации отношений с Россией

В парламенте Словакии призвали к нормализации отношений с Россией - РИА Новости, 13.12.2023

В парламенте Словакии призвали к нормализации отношений с Россией

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что Россия не является врагом для республики, пообещав приложить усилия для нормализации отношений между... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:22

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БРАТИСЛАВА, 13 дек - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что Россия не является врагом для республики, пообещав приложить усилия для нормализации отношений между двумя странами. В среду Блага принял посла России в Словакии Игоря Братчикова. В российской дипмиссии рассказали РИА Новости, что стороны обменялись мнениями об актуальных международных вопросах, состоянии и перспективах развития российско-словацких отношений и взаимодействия по линии парламентов. "Для меня было честью принять посла России… Я лично буду делать все для того, чтобы словацко-российские отношения опять вернулись в норму", - написал Блага в социальных сетях по итогам встречи. Вице-спикер словацкого парламента заявил, что всегда считал Россию и её народ дружественными. "Россия не является нашим врагом", - отметил Блага, добавив, что нормализации отношений между странами хотят, по его мнению, и простые граждане Словакии. В начале декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы, отвергнув представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914471125.html

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