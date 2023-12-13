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В Минске заявили, что отношений между Белоруссией и Польшей практически нет - РИА Новости, 13.12.2023
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19:13 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/otnosheniya-1915583837.html
В Минске заявили, что отношений между Белоруссией и Польшей практически нет
В Минске заявили, что отношений между Белоруссией и Польшей практически нет - РИА Новости, 13.12.2023
В Минске заявили, что отношений между Белоруссией и Польшей практически нет
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что отношения с Польшей находятся на беспрецедентно низкой точке, и сложно прогнозировать, как они будут развиваться... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:13
2023-12-13T19:13
в мире
польша
белоруссия
минск
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что отношения с Польшей находятся на беспрецедентно низкой точке, и сложно прогнозировать, как они будут развиваться после формирования нового польского правительства."Сейчас отношения с Польшей находятся на беспрецедентно низкой точке. Их практически нет. Но надо сказать, что это не по нашей вине. Мы не вводили санкции против Польши, не закрывали пункты пропуска. Наоборот, глава государства давал поручения правительству об установлении хороших, добрососедских отношений, а также обсуждению проблемных вопросов без предварительных условий. К сожалению, ответной реакции не было", - приводит слова Тертеля агентство Белта.Председатель КГБ отметил, что как будут развиваться отношения Белоруссии и Польши после формирования нового польского правительства, сказать сложно.Вместе с тем он обратил внимание, что Белоруссия готова к диалогу в любых форматах. "Мы готовы обсуждать самые острые вопросы. Это воля главы государства", - отметил глава КГБ.По его словам, "это касается, кстати, и Прибалтики". "Я считаю, что шанс перевернуть страницу и начать с чистого листа есть. Мы к этому готовы", - отметил он.
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в мире, польша, белоруссия, минск
В мире, Польша, Белоруссия, Минск
В Минске заявили, что отношений между Белоруссией и Польшей практически нет

КГБ Белоруссии: отношения с Польшей находятся на беспрецедентно низкой точке

© Радио Sputnik Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Проспект Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что отношения с Польшей находятся на беспрецедентно низкой точке, и сложно прогнозировать, как они будут развиваться после формирования нового польского правительства.
«
"Сейчас отношения с Польшей находятся на беспрецедентно низкой точке. Их практически нет. Но надо сказать, что это не по нашей вине. Мы не вводили санкции против Польши, не закрывали пункты пропуска. Наоборот, глава государства давал поручения правительству об установлении хороших, добрососедских отношений, а также обсуждению проблемных вопросов без предварительных условий. К сожалению, ответной реакции не было", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
Председатель КГБ отметил, что как будут развиваться отношения Белоруссии и Польши после формирования нового польского правительства, сказать сложно.
Вместе с тем он обратил внимание, что Белоруссия готова к диалогу в любых форматах. "Мы готовы обсуждать самые острые вопросы. Это воля главы государства", - отметил глава КГБ.
По его словам, "это касается, кстати, и Прибалтики". "Я считаю, что шанс перевернуть страницу и начать с чистого листа есть. Мы к этому готовы", - отметил он.
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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