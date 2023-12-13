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"Пока не горит". Американский сенатор резко ответил Украине - РИА Новости, 13.12.2023
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13:57 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/oruzhie-1915521592.html
"Пока не горит". Американский сенатор резко ответил Украине
"Пока не горит". Американский сенатор резко ответил Украине - РИА Новости, 13.12.2023
"Пока не горит". Американский сенатор резко ответил Украине
Американский сенатор-республиканец из комитета по вооруженным силам Роджер Уикер на просьбу Украины прислать больше военной техники ответил, что это не... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:57
2023-12-13T13:57
в мире
украина
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Американский сенатор-республиканец из комитета по вооруженным силам Роджер Уикер на просьбу Украины прислать больше военной техники ответил, что это не экстренная необходимость, передает его слова агентство Bloomberg."Пока не горит", — прокомментировал он запрос Украины.Уикер также отметил, что конгресс вряд ли согласует помощь Киеву до рождественских каникул.Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового, и назвал его речь "старым хламом".
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915448620.html
https://ria.ru/20231213/krazha-1915501370.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский
"Пока не горит". Американский сенатор резко ответил Украине

Сенатор США Уикер не видит необходимости передавать Украине больше оружия

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Американский сенатор-республиканец из комитета по вооруженным силам Роджер Уикер на просьбу Украины прислать больше военной техники ответил, что это не экстренная необходимость, передает его слова агентство Bloomberg.
"Пока не горит", — прокомментировал он запрос Украины.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Экс-главком НАТО рассказал о неожиданном ударе США по Украине
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Уикер также отметил, что конгресс вряд ли согласует помощь Киеву до рождественских каникул.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового, и назвал его речь "старым хламом".
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