https://ria.ru/20231213/odessa-1915458167.html

На Украине заявили о повреждении портовой инфраструктуры у Одессы

На Украине заявили о повреждении портовой инфраструктуры у Одессы - РИА Новости, 13.12.2023

На Украине заявили о повреждении портовой инфраструктуры у Одессы

Объект портовой инфраструктуры поврежден в районе Одессы, заявил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:10

2023-12-13T10:10

2023-12-13T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Объект портовой инфраструктуры поврежден в районе Одессы, заявил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале. "В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали", - написал Братчук.Назначение здания и характер повреждений не уточняются. Кроме того, по словам Братчука, повреждено авторемонтное предприятие. Он также сообщил о повреждении 11 и уничтожении трех автомобилей. В ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231211/povestki-1915190373.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесса, украина