На Украине заявили о повреждении портовой инфраструктуры у Одессы
Власти заявили о повреждении объекта портовой инфраструктуры в районе Одессы
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Объект портовой инфраструктуры поврежден в районе Одессы, заявил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале.
"В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали", - написал Братчук.
Назначение здания и характер повреждений не уточняются.
Кроме того, по словам Братчука, повреждено авторемонтное предприятие. Он также сообщил о повреждении 11 и уничтожении трех автомобилей.
В ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.