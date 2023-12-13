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В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения потолка в школе
В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 13.12.2023
В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения потолка в школе
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения потолка в одной из школ Самары и травмирования ученика после падения на заледеневшей лестнице во дворе... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:46
2023-12-13T18:46
2023-12-13T18:47
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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения потолка в одной из школ Самары и травмирования ученика после падения на заледеневшей лестнице во дворе этого же образовательного учреждения, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области. "Следственным отделом по Октябрьскому району города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства. По данным следователей, 2 декабря семиклассник упал на наледь лестницы на школьной территории между корпусами, в результате он получил компрессионный перелом пятого позвонка грудного отдела позвоночника. Сейчас мальчик находится на стационарном лечении в больнице. В понедельник, 11 декабря в этой же школе обрушились панели подвесного потолка, в результате ЧП никто не пострадал. По версии следствия, указанные происшествия произошли в результате выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей со стороны должностных лиц школы. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, отметили в региональном СУСК РФ. Ранее о собственной проверке по факту происшествий в школе №26 в Самаре сообщала прокуратура Самарской области.
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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения потолка в школе
В Самаре следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в школе
САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения потолка в одной из школ Самары и травмирования ученика после падения на заледеневшей лестнице во дворе этого же образовательного учреждения, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства.
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По данным следователей, 2 декабря семиклассник упал на наледь лестницы на школьной территории между корпусами, в результате он получил компрессионный перелом пятого позвонка грудного отдела позвоночника. Сейчас мальчик находится на стационарном лечении в больнице.
В понедельник, 11 декабря в этой же школе обрушились панели подвесного потолка, в результате ЧП никто не пострадал.
По версии следствия, указанные происшествия произошли в результате выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей со стороны должностных лиц школы. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, отметили в региональном СУСК РФ.
Ранее о собственной проверке по факту происшествий в школе №26 в Самаре сообщала прокуратура Самарской области.
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