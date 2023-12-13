https://ria.ru/20231213/oblduma-1915648047.html

Матушкин: тамбовская Дума передала бойцам в зону СВО оборудование и книги

Матушкин: тамбовская Дума передала бойцам в зону СВО оборудование и книги - РИА Новости, 13.12.2023

Матушкин: тамбовская Дума передала бойцам в зону СВО оборудование и книги

Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным передали бойцам в зону СВО приобретенное на личные средства необходимое... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:29

2023-12-13T22:29

2023-12-13T22:30

тамбовская область

общество

тамбовская областная дума

игорь матушкин

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным передали бойцам в зону СВО приобретенное на личные средства необходимое оборудование для установки системы видеонаблюдения, а также 200 экземпляров сборника литературных произведений о героях операции, сообщает пресс-служба регионального парламента. По словам Матушкина, депутаты областной Думы на регулярной основе оказывают помощь защитникам Отечества. "Наш святой долг сейчас – помогать защитникам нашего государства. Система видеонаблюдения поможет бойцам эффективнее выполнять боевые задачи, а книга стихов с теплыми словами, душевными строками о смелости и храбрости российских воинов скрасит минуты их отдыха. Горжусь своими мужественными земляками, среди которых и депутат областной Думы, и член Общественного совета при региональном парламенте. Победа будет за нами!" – приводятся в сообщении слова Матушкина. В свою очередь, бойцы передали Матушкину Благодарственное письмо от командира специального отряда "Оскол" со словами признательности за гуманитарную помощь и "за участие в деле поддержания боеспособности и морального состояния личного состава подразделения". В пресс-службе добавили, что на внеочередном заседании областной Думы депутаты приняли закон, который расширяет перечень участников СВО, имеющих право на единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231115/kniga-1909669930.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тамбовская областная дума, игорь матушкин