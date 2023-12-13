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Матушкин: тамбовская Дума передала бойцам в зону СВО оборудование и книги - РИА Новости, 13.12.2023
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Тамбовская область
 
22:29 13.12.2023 (обновлено: 22:30 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/oblduma-1915648047.html
Матушкин: тамбовская Дума передала бойцам в зону СВО оборудование и книги
Матушкин: тамбовская Дума передала бойцам в зону СВО оборудование и книги - РИА Новости, 13.12.2023
Матушкин: тамбовская Дума передала бойцам в зону СВО оборудование и книги
Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным передали бойцам в зону СВО приобретенное на личные средства необходимое... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:29
2023-12-13T22:30
тамбовская область
общество
тамбовская областная дума
игорь матушкин
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным передали бойцам в зону СВО приобретенное на личные средства необходимое оборудование для установки системы видеонаблюдения, а также 200 экземпляров сборника литературных произведений о героях операции, сообщает пресс-служба регионального парламента. По словам Матушкина, депутаты областной Думы на регулярной основе оказывают помощь защитникам Отечества. "Наш святой долг сейчас – помогать защитникам нашего государства. Система видеонаблюдения поможет бойцам эффективнее выполнять боевые задачи, а книга стихов с теплыми словами, душевными строками о смелости и храбрости российских воинов скрасит минуты их отдыха. Горжусь своими мужественными земляками, среди которых и депутат областной Думы, и член Общественного совета при региональном парламенте. Победа будет за нами!" – приводятся в сообщении слова Матушкина. В свою очередь, бойцы передали Матушкину Благодарственное письмо от командира специального отряда "Оскол" со словами признательности за гуманитарную помощь и "за участие в деле поддержания боеспособности и морального состояния личного состава подразделения". В пресс-службе добавили, что на внеочередном заседании областной Думы депутаты приняли закон, который расширяет перечень участников СВО, имеющих право на единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231115/kniga-1909669930.html
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общество, тамбовская областная дума, игорь матушкин
Тамбовская область, Общество, Тамбовская областная Дума, Игорь Матушкин

Матушкин: тамбовская Дума передала бойцам в зону СВО оборудование и книги

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным передали бойцам в зону СВО приобретенное на личные средства необходимое оборудование для установки системы видеонаблюдения, а также 200 экземпляров сборника литературных произведений о героях операции, сообщает пресс-служба регионального парламента.
По словам Матушкина, депутаты областной Думы на регулярной основе оказывают помощь защитникам Отечества.
«
"Наш святой долг сейчас – помогать защитникам нашего государства. Система видеонаблюдения поможет бойцам эффективнее выполнять боевые задачи, а книга стихов с теплыми словами, душевными строками о смелости и храбрости российских воинов скрасит минуты их отдыха. Горжусь своими мужественными земляками, среди которых и депутат областной Думы, и член Общественного совета при региональном парламенте. Победа будет за нами!" – приводятся в сообщении слова Матушкина.
В свою очередь, бойцы передали Матушкину Благодарственное письмо от командира специального отряда "Оскол" со словами признательности за гуманитарную помощь и "за участие в деле поддержания боеспособности и морального состояния личного состава подразделения".
Издание книги об СВО
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В пресс-службе добавили, что на внеочередном заседании областной Думы депутаты приняли закон, который расширяет перечень участников СВО, имеющих право на единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей.
 
Тамбовская областьОбществоТамбовская областная ДумаИгорь Матушкин
 
 
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