Названы самые необычные туры по России на Новый год
АТОР: Камчатка, Тверская область и Кавказ предлагают необычные туры на Новый год
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Эксперты назвали самые необычные туры по России на новогодние каникулы, сообщает АТОР.
Бронировать поездки по "неочевидным" направлениям в этом году начали в октябре, отмечают туроператоры.
Новым опытом может стать встреча Нового года на Дальнем Востоке, например, на Камчатке, рассказали в Coral Travel. Там – катание на собачьих упряжках, путешествие к Авачинскому вулкану на снегоходах и джипах, посещение геотермальных источников в долине гейзеров. Стоимость – от 100 тысяч рублей на персону за недельную поездку без перелета.
Пятидневный визит во Владивосток с пешеходным туром по уссурийской тайге – от 69 тысяч рублей, дорогу придется оплатить отдельно, рассказали в "Интуристе".
"Русский экспресс" отмечает высокий интерес к отдыху на термальных источниках Тюменской области и на Алтае, на курорте Манжерок. Также за год увеличился спрос на катание на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.
Мурманск эксперты также называют необычным новогодним маршрутом. Желающие могут научиться готовить блюда арктической кухни, поохотиться на северное сияние, покататься на лыжах в Хибинах.
Еще можно отправиться в тур "В гости к Гадюке Васильевне" от "Мастерской путешествий". Помимо посещения Музея гадов в Тверской области, посещают Торжок, Старицу и еще ряд мест. Стоимость – от 21 тысячи рублей на персону.
Новый год в Чечне, Северной Осетии и Дагестане предлагает встретить "Алеан". Путешествие в горы, а также к термальным источникам, знакомство с национальной кухней входят в стоимость туров.