https://ria.ru/20231213/novogodnie-1915540016.html

Названы самые необычные туры по России на Новый год

Названы самые необычные туры по России на Новый год - РИА Новости, 13.12.2023

Названы самые необычные туры по России на Новый год

Эксперты назвали самые необычные туры по России на новогодние каникулы, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:04

2023-12-13T15:04

2023-12-13T15:04

туризм

новости - туризм

россия

дальний восток

камчатка

ассоциация туроператоров россии (атор)

coral travel

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Эксперты назвали самые необычные туры по России на новогодние каникулы, сообщает АТОР. Бронировать поездки по "неочевидным" направлениям в этом году начали в октябре, отмечают туроператоры.Новым опытом может стать встреча Нового года на Дальнем Востоке, например, на Камчатке, рассказали в Coral Travel. Там – катание на собачьих упряжках, путешествие к Авачинскому вулкану на снегоходах и джипах, посещение геотермальных источников в долине гейзеров. Стоимость – от 100 тысяч рублей на персону за недельную поездку без перелета.Пятидневный визит во Владивосток с пешеходным туром по уссурийской тайге – от 69 тысяч рублей, дорогу придется оплатить отдельно, рассказали в "Интуристе".Изучить остров Ольхон на Байкале предлагает Fun&Sun. Программа рассчитана на три и семь дней. Поездка стоит от 37 до 79 тысяч рублей без перелета."Русский экспресс" отмечает высокий интерес к отдыху на термальных источниках Тюменской области и на Алтае, на курорте Манжерок. Также за год увеличился спрос на катание на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.Мурманск эксперты также называют необычным новогодним маршрутом. Желающие могут научиться готовить блюда арктической кухни, поохотиться на северное сияние, покататься на лыжах в Хибинах.Еще можно отправиться в тур "В гости к Гадюке Васильевне" от "Мастерской путешествий". Помимо посещения Музея гадов в Тверской области, посещают Торжок, Старицу и еще ряд мест. Стоимость – от 21 тысячи рублей на персону.Новый год в Чечне, Северной Осетии и Дагестане предлагает встретить "Алеан". Путешествие в горы, а также к термальным источникам, знакомство с национальной кухней входят в стоимость туров.

https://ria.ru/20231213/egipet-1915491141.html

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дальний восток

камчатка

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, россия, дальний восток, камчатка, ассоциация туроператоров россии (атор), coral travel, интурист, новый год