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Названы самые необычные туры по России на Новый год - РИА Новости, 13.12.2023
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Туризм
 
15:04 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/novogodnie-1915540016.html
Названы самые необычные туры по России на Новый год
Названы самые необычные туры по России на Новый год - РИА Новости, 13.12.2023
Названы самые необычные туры по России на Новый год
Эксперты назвали самые необычные туры по России на новогодние каникулы, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:04
2023-12-13T15:04
туризм
новости - туризм
россия
дальний восток
камчатка
ассоциация туроператоров россии (атор)
coral travel
интурист
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Эксперты назвали самые необычные туры по России на новогодние каникулы, сообщает АТОР. Бронировать поездки по "неочевидным" направлениям в этом году начали в октябре, отмечают туроператоры.Новым опытом может стать встреча Нового года на Дальнем Востоке, например, на Камчатке, рассказали в Coral Travel. Там – катание на собачьих упряжках, путешествие к Авачинскому вулкану на снегоходах и джипах, посещение геотермальных источников в долине гейзеров. Стоимость – от 100 тысяч рублей на персону за недельную поездку без перелета.Пятидневный визит во Владивосток с пешеходным туром по уссурийской тайге – от 69 тысяч рублей, дорогу придется оплатить отдельно, рассказали в "Интуристе".Изучить остров Ольхон на Байкале предлагает Fun&amp;Sun. Программа рассчитана на три и семь дней. Поездка стоит от 37 до 79 тысяч рублей без перелета."Русский экспресс" отмечает высокий интерес к отдыху на термальных источниках Тюменской области и на Алтае, на курорте Манжерок. Также за год увеличился спрос на катание на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.Мурманск эксперты также называют необычным новогодним маршрутом. Желающие могут научиться готовить блюда арктической кухни, поохотиться на северное сияние, покататься на лыжах в Хибинах.Еще можно отправиться в тур "В гости к Гадюке Васильевне" от "Мастерской путешествий". Помимо посещения Музея гадов в Тверской области, посещают Торжок, Старицу и еще ряд мест. Стоимость – от 21 тысячи рублей на персону.Новый год в Чечне, Северной Осетии и Дагестане предлагает встретить "Алеан". Путешествие в горы, а также к термальным источникам, знакомство с национальной кухней входят в стоимость туров.
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россия
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РИА Новости
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новости - туризм, россия, дальний восток, камчатка, ассоциация туроператоров россии (атор), coral travel, интурист, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Дальний Восток, Камчатка, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Coral Travel, Интурист, Новый год
Названы самые необычные туры по России на Новый год

АТОР: Камчатка, Тверская область и Кавказ предлагают необычные туры на Новый год

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области
Туристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Эксперты назвали самые необычные туры по России на новогодние каникулы, сообщает АТОР.
Бронировать поездки по "неочевидным" направлениям в этом году начали в октябре, отмечают туроператоры.
Новым опытом может стать встреча Нового года на Дальнем Востоке, например, на Камчатке, рассказали в Coral Travel. Там – катание на собачьих упряжках, путешествие к Авачинскому вулкану на снегоходах и джипах, посещение геотермальных источников в долине гейзеров. Стоимость – от 100 тысяч рублей на персону за недельную поездку без перелета.
Пятидневный визит во Владивосток с пешеходным туром по уссурийской тайге – от 69 тысяч рублей, дорогу придется оплатить отдельно, рассказали в "Интуристе".
Изучить остров Ольхон на Байкале предлагает Fun&Sun. Программа рассчитана на три и семь дней. Поездка стоит от 37 до 79 тысяч рублей без перелета.
"Русский экспресс" отмечает высокий интерес к отдыху на термальных источниках Тюменской области и на Алтае, на курорте Манжерок. Также за год увеличился спрос на катание на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.
Мурманск эксперты также называют необычным новогодним маршрутом. Желающие могут научиться готовить блюда арктической кухни, поохотиться на северное сияние, покататься на лыжах в Хибинах.
Еще можно отправиться в тур "В гости к Гадюке Васильевне" от "Мастерской путешествий". Помимо посещения Музея гадов в Тверской области, посещают Торжок, Старицу и еще ряд мест. Стоимость – от 21 тысячи рублей на персону.
Новый год в Чечне, Северной Осетии и Дагестане предлагает встретить "Алеан". Путешествие в горы, а также к термальным источникам, знакомство с национальной кухней входят в стоимость туров.
Бассейн в одном из отелей Египта - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Стоимость туров в Египет на Новый год резко снизилась
Вчера, 12:27
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияДальний ВостокКамчаткаАссоциация туроператоров России (АТОР)Coral TravelИнтуристНовый год
 
 
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