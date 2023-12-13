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Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды - РИА Новости, 13.12.2023
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14:31 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/nepogoda-1915532343.html
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды - РИА Новости, 13.12.2023
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети города и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:31
2023-12-13T14:31
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети города и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и проводим регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 16.00 приступим к очередному механизированному прометанию проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении. Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, погрузке и вывозу снега. В течение всего светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Снегопад в Москве
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды

Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды в городе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника коммунальных служб Москвы
Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети города и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и проводим регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 16.00 приступим к очередному механизированному прометанию проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, погрузке и вывозу снега. В течение всего светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
«
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСнегопад в Москве
 
 
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