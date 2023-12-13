https://ria.ru/20231213/nepogoda-1915532343.html

Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды

Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды - РИА Новости, 13.12.2023

Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети города и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:31

2023-12-13T14:31

2023-12-13T14:31

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москва

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети города и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и проводим регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 16.00 приступим к очередному механизированному прометанию проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении. Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, погрузке и вывозу снега. В течение всего светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве