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Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды - РИА Новости, 13.12.2023
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети города и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:31
2023-12-13T14:31
2023-12-13T14:31
общество
городское хозяйство москвы
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети города и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и проводим регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 16.00 приступим к очередному механизированному прометанию проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении. Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, погрузке и вывозу снега. В течение всего светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Снегопад в Москве
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды в городе