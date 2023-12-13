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Свыше трех тысяч нелегальных перевозчиков такси выявили в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:51 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/nelegalnye_perevozchiki-1915538572.html
Свыше трех тысяч нелегальных перевозчиков такси выявили в Подмосковье
Свыше трех тысяч нелегальных перевозчиков такси выявили в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2023
Свыше трех тысяч нелегальных перевозчиков такси выявили в Подмосковье
В Московской области выявили 3,2 тысячи нелегальных перевозчиков такси с начала 2023 года, сообщает пресс-служба Минтранса региона. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:51
2023-12-13T14:51
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Московской области выявили 3,2 тысячи нелегальных перевозчиков такси с начала 2023 года, сообщает пресс-служба Минтранса региона. В Подмосковье организована системная работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков такси. Каждую неделю сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса региона совместно с правоохранительными органами проводят рейды по выявлению нарушителей. "С начала 2023 года было проверено более 25 тысяч автомобилей такси, из них порядка 3,2 тысячи водителей осуществляли таксомоторные перевозки без соответствующего разрешения. Отметим, что транспортные средства нарушителей были отправлены на штрафстоянки, а в отношении самих водителей было составлено более 15 тысяч административных материалов", - сказал зампред правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что местами притяжения для нелегалов традиционно остаются аэропорты и автовокзалы, также остановки общественного транспорта рядом с железной дорогой и станциями метро, где наблюдается интенсивный пассажиропоток. В Минтрансе уточнили, что все транспортные средства должны числиться в реестре легковых такси, а у перевозчиков должно быть разрешение на осуществление таксомоторной деятельности. Также перед выходом на линию водитель обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр, а автомобиль — технический контроль. Кроме того, на автомобиле должна быть необходимая атрибутика, которая соответствует региональному стандарту: белый цвет кузова, желтая светоотражающая полоса на боковых сторонах, серая внизу по периметру авто, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше. В ведомстве отметили, что использование услуг нелегальных такси является небезопасным — водители не имеют необходимый опыт вождения, разрешение на услуги и не проходят медосмотр и технический осмотр на авто.
https://ria.ru/20231205/podmoskove-1913973346.html
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московская область (подмосковье), авто, такси, проверки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Авто, Такси, Проверки

Свыше трех тысяч нелегальных перевозчиков такси выявили в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Московской области выявили 3,2 тысячи нелегальных перевозчиков такси с начала 2023 года, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
В Подмосковье организована системная работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков такси. Каждую неделю сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса региона совместно с правоохранительными органами проводят рейды по выявлению нарушителей.
"С начала 2023 года было проверено более 25 тысяч автомобилей такси, из них порядка 3,2 тысячи водителей осуществляли таксомоторные перевозки без соответствующего разрешения. Отметим, что транспортные средства нарушителей были отправлены на штрафстоянки, а в отношении самих водителей было составлено более 15 тысяч административных материалов", - сказал зампред правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
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Он добавил, что местами притяжения для нелегалов традиционно остаются аэропорты и автовокзалы, также остановки общественного транспорта рядом с железной дорогой и станциями метро, где наблюдается интенсивный пассажиропоток.
В Минтрансе уточнили, что все транспортные средства должны числиться в реестре легковых такси, а у перевозчиков должно быть разрешение на осуществление таксомоторной деятельности. Также перед выходом на линию водитель обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр, а автомобиль — технический контроль. Кроме того, на автомобиле должна быть необходимая атрибутика, которая соответствует региональному стандарту: белый цвет кузова, желтая светоотражающая полоса на боковых сторонах, серая внизу по периметру авто, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.
В ведомстве отметили, что использование услуг нелегальных такси является небезопасным — водители не имеют необходимый опыт вождения, разрешение на услуги и не проходят медосмотр и технический осмотр на авто.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)АвтоТаксиПроверки
 
 
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