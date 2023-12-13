https://ria.ru/20231213/nauka-1915297688.html

В Енисейской Сибири создали образовательную модель для молодых ученых

В Енисейской Сибири создали образовательную модель для молодых ученых - РИА Новости, 13.12.2023

В Енисейской Сибири создали образовательную модель для молодых ученых

Образовательная модель формирования молодого ученого создана на базе Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Енисейская Сибирь". В исследованиях... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T03:00

2023-12-13T03:00

2023-12-13T03:00

наука

россия

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университетская наука

навигатор абитуриента

красноярский край

общество

сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Образовательная модель формирования молодого ученого создана на базе Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Енисейская Сибирь". В исследованиях приняли участие 400 научных сотрудников региона, сообщили РИА Новости в проектном офисе НОЦ.Как сообщили в проектном офисе, одним из направлений деятельности НОЦ "Енисейская Сибирь" является формирование кадрового потенциала региона и разработка образовательных моделей обеспечения устойчивого развития. Для этих целей в НОЦ ведется кадровый резерв – база специалистов, рекомендуемых для конкретных проектов и инициатив региона и страны. Участники резерва имеют возможность оперативно получать информацию о вакансиях, участвовать в образовательных и просветительских мероприятиях.Повысить эффективность деятельности ученых и научных команд можно за счет повышения их субъектности и степени осознанности в выборе карьерной траектории, отметила руководитель Центра развития компетенций проектного офиса НОЦ "Енисейская Сибирь" Надежда Римацкая."Мы считаем, что это повышает их мотивацию к труду и обучению, а также активность в развитии профессиональных компетенций и академических мягких навыков. Мы помогаем молодым ученым находиться на фронтире науки и таким образом повышаем их вовлеченность в реализацию Стратегии научно-технического развития Российской Федерации", – рассказала она.Сотрудники центра провели оценку компетенций 400 молодых ученых из Красноярского края, Хакасии, Тувы по трем направлениям: "междисциплинарное взаимодействие", "сотрудничество с индустрией" и "технологическое предпринимательство".Выяснилось, что на сегодняшний день далеко не все ученые включены в междисциплинарные проекты. Большинство из них еще не приступили к созданию научных проектов для производства и привлечению инвестиций в свои разработки. По мнению экспертов, эти направления должны стать их зоной ближайшего развития.Результаты оценки легли в основу образовательных программ и программ акселерации, направленных на развитие коммуникационных компетенций, стратегического мышления, развитие навыков командной проектной работы. К работе со слушателями привлечены ведущие российские эксперты во области наукоемкого бизнеса.Научно-образовательный центр мирового уровня "Енисейская Сибирь" создан в 2019 году по инициативе глав трех регионов: Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Он объединяет научные и образовательные организации регионов с компаниями реального сектора экономики. В состав участников центра входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий.

https://ria.ru/20231017/arktika-1902506673.html

https://ria.ru/20230302/nauka-1855129920.html

https://ria.ru/20231009/nauka-1897996759.html

россия

красноярский край

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, красноярский край, общество, сибирский федеральный университет