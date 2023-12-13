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Нижегородские парламентарии предлагают новые ограничения работы "наливаек" - РИА Новости, 13.12.2023
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Нижегородская область
 
16:14 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/nalivayki-1915564417.html
Нижегородские парламентарии предлагают новые ограничения работы "наливаек"
Нижегородские парламентарии предлагают новые ограничения работы "наливаек" - РИА Новости, 13.12.2023
Нижегородские парламентарии предлагают новые ограничения работы "наливаек"
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области направят новые поправки в проект федерального закона для наведения порядка в работе "наливаек" -... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:14
2023-12-13T16:14
нижегородская область
нижегородская область
вячеслав володин
госдума рф
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек— РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области направят новые поправки в проект федерального закона для наведения порядка в работе "наливаек" - расположенных в домах небольших магазинов, продающих алкоголь, сообщает пресс-служба регионального парламента. Члены комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма на заседании в среду обсудили проект постановления законодательного собрания Нижегородской области о внесении поправок к проекту федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Нижегородские парламентарии предлагают предоставить возможность органам государственной власти субъектов РФ наряду с ограничениями времени устанавливать также ограничения условий розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах. "Законодательное собрание Нижегородской области вместе с коллегами из других регионов активно занимается решением проблемы "наливаек". Мы выходили с инициативой в Государственную Думу по внесению изменений в федеральный закон. Так как эта серьёзная проблема существует по всей стране, по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа. В результате ее работы 5 декабря в первом чтении приняты изменения в федеральный закон, дающие регионам право устанавливать ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в объектах общепита в многоквартирных домах", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя комитета законодательного собрания региона по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Николая Упирвицкого. Он отметил, что в ходе обсуждения в Госдуме возникал ряд вопросов о необходимости установления и иных способов ограничения дельности таких заведений. "Наш комитет подготовил ряд поправок. Основная идея – дать регионам возможность вводить ограничения, связанные не только с временем торговли, но и с иными обстоятельствами – местоположением, временем года и другими. Важно не нанести ущерб туристическому бизнесу, но при этом соблюсти интересы жителей, которым мешает работа "наливаек", - добавил Упирвицкий.
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нижегородская область, вячеслав володин, госдума рф, россия
Нижегородская область, Нижегородская область, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия

Нижегородские парламентарии предлагают новые ограничения работы "наливаек"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек— РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области направят новые поправки в проект федерального закона для наведения порядка в работе "наливаек" - расположенных в домах небольших магазинов, продающих алкоголь, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Члены комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма на заседании в среду обсудили проект постановления законодательного собрания Нижегородской области о внесении поправок к проекту федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
Нижегородские парламентарии предлагают предоставить возможность органам государственной власти субъектов РФ наряду с ограничениями времени устанавливать также ограничения условий розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах.
"Законодательное собрание Нижегородской области вместе с коллегами из других регионов активно занимается решением проблемы "наливаек". Мы выходили с инициативой в Государственную Думу по внесению изменений в федеральный закон. Так как эта серьёзная проблема существует по всей стране, по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа. В результате ее работы 5 декабря в первом чтении приняты изменения в федеральный закон, дающие регионам право устанавливать ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в объектах общепита в многоквартирных домах", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя комитета законодательного собрания региона по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Николая Упирвицкого.
Он отметил, что в ходе обсуждения в Госдуме возникал ряд вопросов о необходимости установления и иных способов ограничения дельности таких заведений. "Наш комитет подготовил ряд поправок. Основная идея – дать регионам возможность вводить ограничения, связанные не только с временем торговли, но и с иными обстоятельствами – местоположением, временем года и другими. Важно не нанести ущерб туристическому бизнесу, но при этом соблюсти интересы жителей, которым мешает работа "наливаек", - добавил Упирвицкий.
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