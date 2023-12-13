"Солдаты неудачи". Судьба наемников на Украине вызвала шок в СМИ
Rebelion: Украина использует латиноамериканских наемников как живой таран
© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украинские власти используют наемников из Латинской Америки как "живой таран" против российских военных, пишет Rebelion.
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"Латиноамериканцев отправили на самые трудные и напряженные боевые рубежи, вернее, на все боевые рубежи, потому что вся территория Украины находится под прицелом России, а латиноамериканцам отводилась роль "живого тарана" против российских позиций. Поэтому им выпала "незавидная доля", открывшая счет постоянным потерям", — говорится в материале.
Журналисты предупредили, что на полях боя Украины иностранных наемников будет ждать лишь "билет в одну сторону", поскольку российские военные используют самые мощные виды вооружения против украинских сил.
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"Солдаты удачи становятся на Украине "солдатами неудачи", самой большим счастьем для которых, в лучшем случае, будет возможность вернуться на родину в добром здравии", — резюмировали обозреватели.
Ранее журнал Military Watch сообщал, что Украина пытается вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь среди личного состава.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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