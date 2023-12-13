https://ria.ru/20231213/naemniki-1915489144.html

"Солдаты неудачи". Судьба наемников на Украине вызвала шок в СМИ

"Солдаты неудачи". Судьба наемников на Украине вызвала шок в СМИ - РИА Новости, 13.12.2023

"Солдаты неудачи". Судьба наемников на Украине вызвала шок в СМИ

Украинские власти используют наемников из Латинской Америки как "живой таран" против российских военных, пишет Rebelion. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:02

2023-12-13T12:02

2023-12-13T12:02

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украинские власти используют наемников из Латинской Америки как "живой таран" против российских военных, пишет Rebelion."Латиноамериканцев отправили на самые трудные и напряженные боевые рубежи, вернее, на все боевые рубежи, потому что вся территория Украины находится под прицелом России, а латиноамериканцам отводилась роль "живого тарана" против российских позиций. Поэтому им выпала "незавидная доля", открывшая счет постоянным потерям", — говорится в материале.Журналисты предупредили, что на полях боя Украины иностранных наемников будет ждать лишь "билет в одну сторону", поскольку российские военные используют самые мощные виды вооружения против украинских сил."Солдаты удачи становятся на Украине "солдатами неудачи", самой большим счастьем для которых, в лучшем случае, будет возможность вернуться на родину в добром здравии", — резюмировали обозреватели.Ранее журнал Military Watch сообщал, что Украина пытается вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь среди личного состава.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231213/peremena-1915470185.html

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политика, украина, россия, латинская америка, в мире, вооруженные силы украины, киев