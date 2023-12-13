https://ria.ru/20231213/naemnik-1915455725.html

На Украине был убит воевавший в ВСУ ирландский наемник, пишут СМИ

На Украине был убит воевавший в ВСУ ирландский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023

На Украине был убит воевавший в ВСУ ирландский наемник, пишут СМИ

Ирландский наемник Грэм Дейл, который воевал на стороне Киева, был убит на Украине на прошлой неделе, сообщает газета Irish Times. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:47

2023-12-13T09:47

2023-12-13T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

дублин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1576307464cdd260ce097566abd9e768.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ирландский наемник Грэм Дейл, который воевал на стороне Киева, был убит на Украине на прошлой неделе, сообщает газета Irish Times. "Грэм Дейл (45 лет) из Рахени, север Дублина, был убит на Украине в прошлую пятницу", - говорится в сообщении издания. По информации издания, он в течение семи лет служил в морской пехоте США, в том числе в Ираке. На Украину он отправился вскоре после начала конфликта в 2022 году, там он присоединился к ВСУ. Как отмечает издание, Дейл - по меньшей мере третий ирландец, который был убит на Украине в ходе конфликта. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html

https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1909993550.html

украина

киев

дублин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, дублин, вооруженные силы украины