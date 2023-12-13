https://ria.ru/20231213/naemnik-1915455725.html
На Украине был убит воевавший в ВСУ ирландский наемник, пишут СМИ
На Украине был убит воевавший в ВСУ ирландский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023
На Украине был убит воевавший в ВСУ ирландский наемник, пишут СМИ
Ирландский наемник Грэм Дейл, который воевал на стороне Киева, был убит на Украине на прошлой неделе, сообщает газета Irish Times. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:47
2023-12-13T09:47
2023-12-13T09:47
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ирландский наемник Грэм Дейл, который воевал на стороне Киева, был убит на Украине на прошлой неделе, сообщает газета Irish Times. "Грэм Дейл (45 лет) из Рахени, север Дублина, был убит на Украине в прошлую пятницу", - говорится в сообщении издания. По информации издания, он в течение семи лет служил в морской пехоте США, в том числе в Ираке. На Украину он отправился вскоре после начала конфликта в 2022 году, там он присоединился к ВСУ. Как отмечает издание, Дейл - по меньшей мере третий ирландец, который был убит на Украине в ходе конфликта. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, киев, дублин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Дублин, Вооруженные силы Украины
На Украине был убит воевавший в ВСУ ирландский наемник, пишут СМИ
Irish Times: на Украине был убит воевавший в ВСУ ирландский наемник Грэм Дейл