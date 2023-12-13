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Первый министр Уэльса объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 13.12.2023
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17:30 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ministr-1915589022.html
Первый министр Уэльса объявил об уходе в отставку
Первый министр Уэльса объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 13.12.2023
Первый министр Уэльса объявил об уходе в отставку
Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил об уходе в отставку, он продолжит исполнять свои обязанности главы валлийского правительства и лидера Лейбористской РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:30
2023-12-13T17:30
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил об уходе в отставку, он продолжит исполнять свои обязанности главы валлийского правительства и лидера Лейбористской партии Уэльса до марта 2024 года. "Последние пять лет были непростыми для нас всех, но я горжусь тем, что я вёл нас через них. Я уйду с должности в марте и до тех пор продолжу выполнять данные вам обещания", - написал он на своей странице в соцсети X. Выступая на пресс-конференции, Дрейкфорд заявил, что еще в момент своего избрания на должность в 2018 году он принял решение провести на посту пять лет, которые подошли к концу. Первый министр заверил, что он продолжит в полном объеме исполнять свои обязанности, пока не будет выбран его преемник. Ранее первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявлял, что за время правления консерваторов в Великобритании связи между регионами королевства ослабли и страна может распасться на отдельные субъекты, если правительство не будет выступать гарантом социальной защиты граждан во всех регионах.
https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html
https://ria.ru/20231213/yaponiya-1915446194.html
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в мире, уэльс, великобритания
В мире, Уэльс, Великобритания
Первый министр Уэльса объявил об уходе в отставку

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил об уходе в отставку

© AP Photo / Tim IrelandПервый министр Уэльса Марк Дрейкфорд
Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Tim Ireland
Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил об уходе в отставку, он продолжит исполнять свои обязанности главы валлийского правительства и лидера Лейбористской партии Уэльса до марта 2024 года.
«
"Последние пять лет были непростыми для нас всех, но я горжусь тем, что я вёл нас через них. Я уйду с должности в марте и до тех пор продолжу выполнять данные вам обещания", - написал он на своей странице в соцсети X.
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Выступая на пресс-конференции, Дрейкфорд заявил, что еще в момент своего избрания на должность в 2018 году он принял решение провести на посту пять лет, которые подошли к концу.
Первый министр заверил, что он продолжит в полном объеме исполнять свои обязанности, пока не будет выбран его преемник.
Ранее первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявлял, что за время правления консерваторов в Великобритании связи между регионами королевства ослабли и страна может распасться на отдельные субъекты, если правительство не будет выступать гарантом социальной защиты граждан во всех регионах.
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