https://ria.ru/20231213/ministr-1915589022.html

Первый министр Уэльса объявил об уходе в отставку

Первый министр Уэльса объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 13.12.2023

Первый министр Уэльса объявил об уходе в отставку

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил об уходе в отставку, он продолжит исполнять свои обязанности главы валлийского правительства и лидера Лейбористской РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:30

2023-12-13T17:30

2023-12-13T17:30

в мире

уэльс

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915588758_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_0d4efd95768294471615026294a7ede4.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил об уходе в отставку, он продолжит исполнять свои обязанности главы валлийского правительства и лидера Лейбористской партии Уэльса до марта 2024 года. "Последние пять лет были непростыми для нас всех, но я горжусь тем, что я вёл нас через них. Я уйду с должности в марте и до тех пор продолжу выполнять данные вам обещания", - написал он на своей странице в соцсети X. Выступая на пресс-конференции, Дрейкфорд заявил, что еще в момент своего избрания на должность в 2018 году он принял решение провести на посту пять лет, которые подошли к концу. Первый министр заверил, что он продолжит в полном объеме исполнять свои обязанности, пока не будет выбран его преемник. Ранее первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявлял, что за время правления консерваторов в Великобритании связи между регионами королевства ослабли и страна может распасться на отдельные субъекты, если правительство не будет выступать гарантом социальной защиты граждан во всех регионах.

https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html

https://ria.ru/20231213/yaponiya-1915446194.html

уэльс

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, уэльс, великобритания