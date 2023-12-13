https://ria.ru/20231213/luna-1915431030.html

КНР не заинтересована в сотрудничестве с США по освоению Луны, заявил Бернс

КНР не заинтересована в сотрудничестве с США по освоению Луны, заявил Бернс - РИА Новости, 13.12.2023

КНР не заинтересована в сотрудничестве с США по освоению Луны, заявил Бернс

Китай не заинтересован в сотрудничестве с Соединенными Штатами для освоения Луны, космос становится ареной соперничества двух стран, заявил во вторник посол США РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T02:15

2023-12-13T02:15

2023-12-13T02:15

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Китай не заинтересован в сотрудничестве с Соединенными Штатами для освоения Луны, космос становится ареной соперничества двух стран, заявил во вторник посол США в КНР Николас Бернс. "Я не думаю, что китайцы демонстрируют большой интерес к сотрудничеству с США (по лунной программе - ред.)", - сказал дипломат в ходе видеоконференции в Совете по международным отношениям. Посол отметил, что, по его оценкам, космос уже является территорией соперничества между США и КНР. Ранее глава НАСА неоднократно заявлял, что Китай и США находятся в состоянии космической гонки. В частности, он указывал, что США конкурируют с Китаем в сфере освоения Луны и опасаются, что Пекин может опередить Вашингтон и заявить свои права на Южный полюс. МИД КНР в свою очередь упрекает США в стремлении ​​захватывать космические ресурсы ради личной выгоды и подрыве мира в космосе. США при администрации Дональда Трампа начали реализацию амбициозной программы возвращения на Луну "Артемида", в рамках которой планируется строительство окололунной станции и высадка американских астронавтов на ее поверхность в 2025-2026 годах. Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" фактически стартовала в 2007 году, когда был запущен первый лунный спутник "Чанъэ-1". В 2019 году КНР приступила к реализации очередной фазы своей лунной программы - первой в истории посадки аппарата на обратную сторону Луны. В ноябре 2020 года зонд "Чанъэ-5" побывал на Луне и доставил на Землю образцы грунта. Китай стал третьей страной после США и СССР, которая смогла осуществить подобную миссию. Планируется, что в 2024 году будет запущен зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в районе Южного полюса. Высадка китайского экипажа на Луну, согласно заявленным Пекином планам, станет возможна к 2030 году.

https://ria.ru/20231130/blinken-1912920508.html

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китай, сша, луна, дональд трамп, наса, в мире