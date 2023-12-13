https://ria.ru/20231213/kuzbass-1915461173.html
В Кузбассе принят бюджет региона на ближайшие три года
В Кузбассе принят бюджет региона на ближайшие три года - РИА Новости, 13.12.2023
В Кузбассе принят бюджет региона на ближайшие три года
Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области приняли бюджет на три года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:22
2023-12-13T10:22
2023-12-13T10:22
кемеровская область
сергей цивилев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767728424_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee44c503701f50e73e32b2610bab749b.jpg
КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области приняли бюджет на три года, сообщает пресс-служба правительства региона. "Депутаты Парламента Кузбасса приняли во втором чтении бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Ко второму чтению общий объем доходов в следующем году увеличен на 31,2 миллиарда рублей и составляет 247,3 миллиарда рублей, расходы возросли на 28 миллиардов рублей и составили 308,1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что бюджет сформирован в соответствии с приоритетами, обозначенными губернатором Сергеем Цивилевым на итоговом заседании международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт". Отмечается, что наращивание расходной части обеспечит стабильность и планомерность исполнения всех принятых обязательств, сохранит все действующие меры поддержки населения и позволит продолжить развитие Кузбасса. "При формировании бюджета мы исходили из посыла Президента Владимира Путина о том, что в центре всех наших решений должен находиться человек. Поэтому у нас будет гарантировано сохранение всех программ, от которых напрямую зависит качество жизни и благополучие жителей Кузбасса. Это развитие образования, здравоохранения и социальная поддержка граждан — как раз они составляют половину бюджетных расходов", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что более 90% средств областного бюджета, 290,1 миллиарда рублей, пойдет на финансирование госпрограмм Кузбасса. Из них 70,6 миллиарда рублей будет направлено на госпрограмму "Развитие системы образования", в том числе на выплату зарплаты педагогам в школах и детских садах, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строительство, капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций Кузбасса, реализацию регионального проекта "Моя новая школа", организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся. Почти 50 миллиардов рублей предусмотрено на госпрограмму "Развитие здравоохранения Кузбасса". Они пойдут, в том числе, на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, модернизацию первичного звена здравоохранения, укрепление материально-технической базы учреждений, обязательное медицинское страхование, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, а также строительство и капитальный ремонт. На программу "Социальная поддержка населения Кузбасса" будет направлен 31 миллиард рублей. Средства предусмотрены, в том числе, на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, реабилитацию инвалидов, оказание соцпомощи в рамках социального контракта. 14,8 миллиарда рублей потратят на госпрограмму "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса". Средства пойдут на переселение граждан из подработанных территорий и аварийного жилья, комплексное развитие территорий. На госпрограмму "Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса" заложено более 64,6 миллиарда рублей. Значительная часть средств пойдет на финансирование регионального дорожного фонда, модернизацию, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры, сети питьевого водоснабжения, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. На госпрограмму "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" направят 5,9 миллиарда рублей, 2,8 миллиарда рублей запланировано для госпрограммы "Развитие туризма Кузбасса", в частности, на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров, а также господдержку проектов. На 2025 год доходы бюджета предусмотрены в размере 245,1 миллиарда рублей, расходы — 269,6 миллиарда. На 2026 год доходы бюджета прогнозируются в объеме 251,7 миллиарда рублей, расходы — 273,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231211/kuzbass_blagoustroystvo-1915034851.html
https://ria.ru/20231208/medtekhnika-1914518748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Владимир Путин
КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости.
Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области приняли бюджет на три года, сообщает пресс-служба
правительства региона.
"Депутаты Парламента Кузбасса приняли во втором чтении бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Ко второму чтению общий объем доходов в следующем году увеличен на 31,2 миллиарда рублей и составляет 247,3 миллиарда рублей, расходы возросли на 28 миллиардов рублей и составили 308,1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что бюджет сформирован в соответствии с приоритетами, обозначенными губернатором Сергеем Цивилевым
на итоговом заседании международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт". Отмечается, что наращивание расходной части обеспечит стабильность и планомерность исполнения всех принятых обязательств, сохранит все действующие меры поддержки населения и позволит продолжить развитие Кузбасса.
"При формировании бюджета мы исходили из посыла Президента Владимира Путина
о том, что в центре всех наших решений должен находиться человек. Поэтому у нас будет гарантировано сохранение всех программ, от которых напрямую зависит качество жизни и благополучие жителей Кузбасса. Это развитие образования, здравоохранения и социальная поддержка граждан — как раз они составляют половину бюджетных расходов", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что более 90% средств областного бюджета, 290,1 миллиарда рублей, пойдет на финансирование госпрограмм Кузбасса. Из них 70,6 миллиарда рублей будет направлено на госпрограмму "Развитие системы образования", в том числе на выплату зарплаты педагогам в школах и детских садах, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строительство, капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций Кузбасса, реализацию регионального проекта "Моя новая школа", организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.
Почти 50 миллиардов рублей предусмотрено на госпрограмму "Развитие здравоохранения Кузбасса". Они пойдут, в том числе, на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, модернизацию первичного звена здравоохранения, укрепление материально-технической базы учреждений, обязательное медицинское страхование, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, а также строительство и капитальный ремонт.
На программу "Социальная поддержка населения Кузбасса" будет направлен 31 миллиард рублей. Средства предусмотрены, в том числе, на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, реабилитацию инвалидов, оказание соцпомощи в рамках социального контракта. 14,8 миллиарда рублей потратят на госпрограмму "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса". Средства пойдут на переселение граждан из подработанных территорий и аварийного жилья, комплексное развитие территорий.
На госпрограмму "Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса" заложено более 64,6 миллиарда рублей. Значительная часть средств пойдет на финансирование регионального дорожного фонда, модернизацию, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры, сети питьевого водоснабжения, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. На госпрограмму "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" направят 5,9 миллиарда рублей, 2,8 миллиарда рублей запланировано для госпрограммы "Развитие туризма Кузбасса", в частности, на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров, а также господдержку проектов.
На 2025 год доходы бюджета предусмотрены в размере 245,1 миллиарда рублей, расходы — 269,6 миллиарда. На 2026 год доходы бюджета прогнозируются в объеме 251,7 миллиарда рублей, расходы — 273,6 миллиарда рублей.
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