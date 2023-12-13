https://ria.ru/20231213/kultura-1915582256.html

Медведев заявил, что русская культура жива

Медведев заявил, что русская культура жива - РИА Новости, 13.12.2023

Медведев заявил, что русская культура жива

Великая культура России жива, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:09

2023-12-13T17:09

2023-12-13T17:09

культура

новости культуры

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Великая культура России жива, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. На дискуссионной площадке партии "Будущее России" он вспомнил, как после распада СССР на страницах газет в основном печатали иностранных авторов, фильмы были только голливудские. "И такое ощущение, что непрерывная, великая русская культура в какой-то момент была кем-то закрыта. Что, кстати, пытаются сделать и сейчас, но уже под другим соусом. Но не так оказалось. Все, что мы сейчас здесь видим, слышим, показывает, что культура наша жива", - сказал Медведев. Он также призвал всех обязательно читать художественную литературу, "а не только блоги вести". "Именно это определяет культуру человека", - сказал он.

https://ria.ru/20231117/kultura-1910152559.html

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Кирилл Волков

новости культуры, россия, дмитрий медведев, единая россия