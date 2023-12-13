Медведев заявил, что русская культура жива
Медведев: великая русская культура жива, хотя одно время казалась закрытой
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Великая культура России жива, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
На дискуссионной площадке партии "Будущее России" он вспомнил, как после распада СССР на страницах газет в основном печатали иностранных авторов, фильмы были только голливудские. "И такое ощущение, что непрерывная, великая русская культура в какой-то момент была кем-то закрыта. Что, кстати, пытаются сделать и сейчас, но уже под другим соусом. Но не так оказалось. Все, что мы сейчас здесь видим, слышим, показывает, что культура наша жива", - сказал Медведев.
Он также призвал всех обязательно читать художественную литературу, "а не только блоги вести". "Именно это определяет культуру человека", - сказал он.