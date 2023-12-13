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Медведев заявил, что русская культура жива - РИА Новости, 13.12.2023
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Культура
 
17:09 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/kultura-1915582256.html
Медведев заявил, что русская культура жива
Медведев заявил, что русская культура жива - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев заявил, что русская культура жива
Великая культура России жива, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:09
2023-12-13T17:09
культура
новости культуры
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Великая культура России жива, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. На дискуссионной площадке партии "Будущее России" он вспомнил, как после распада СССР на страницах газет в основном печатали иностранных авторов, фильмы были только голливудские. "И такое ощущение, что непрерывная, великая русская культура в какой-то момент была кем-то закрыта. Что, кстати, пытаются сделать и сейчас, но уже под другим соусом. Но не так оказалось. Все, что мы сейчас здесь видим, слышим, показывает, что культура наша жива", - сказал Медведев. Он также призвал всех обязательно читать художественную литературу, "а не только блоги вести". "Именно это определяет культуру человека", - сказал он.
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новости культуры, россия, дмитрий медведев, единая россия
Культура, Новости культуры, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил, что русская культура жива

Медведев: великая русская культура жива, хотя одно время казалась закрытой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке Будущее России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Великая культура России жива, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
На дискуссионной площадке партии "Будущее России" он вспомнил, как после распада СССР на страницах газет в основном печатали иностранных авторов, фильмы были только голливудские. "И такое ощущение, что непрерывная, великая русская культура в какой-то момент была кем-то закрыта. Что, кстати, пытаются сделать и сейчас, но уже под другим соусом. Но не так оказалось. Все, что мы сейчас здесь видим, слышим, показывает, что культура наша жива", - сказал Медведев.
Он также призвал всех обязательно читать художественную литературу, "а не только блоги вести". "Именно это определяет культуру человека", - сказал он.
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