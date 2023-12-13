https://ria.ru/20231213/konkurs-1915457933.html

В Якутии начался конкурс на благоустройство дворовых территорий в 2024 году

В Якутии начался конкурс на благоустройство дворовых территорий в 2024 году - РИА Новости, 13.12.2023

В Якутии начался конкурс на благоустройство дворовых территорий в 2024 году

Конкурс на благоустройство дворов в 2024 году стартовал в Якутии, по плану на средства федерального проекта "1000 дворов" будет благоустроено 14 придомовых... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:07

2023-12-13T10:07

2023-12-13T10:07

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

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ЯКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Конкурс на благоустройство дворов в 2024 году стартовал в Якутии, по плану на средства федерального проекта "1000 дворов" будет благоустроено 14 придомовых территорий, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Федеральный проект "1000 дворов" реализуется по инициативе президента страны Владимира Путина по приоритетному развитию субъектов ДФО. Дальневосточные регионы получают из госбюджета средства на благоустройство придомовых территорий. По информации регионального правительства, за последние пять лет объем финансирования, выделяемых республике по этому федеральному проекту, значительно вырос. В регионе были реализованы полномасштабные проекты по реконструкции 67 общественных и 144 дворовых территории. "Всего на 2024 год по нему запланировано благоустройство 14 придомовых территорий. Финансирование направят на объекты в Якутске и других малых городах республики. В 2023 году Республике Саха (Якутия) на обновление 61 двора выделили 429 миллионов рублей. Годом ранее, в 2022 году – 846 миллионов. На эти средства в 37 селах и городах региона построили и благоустроили беспрецедентное количество объектов — 124 двора и мини-парка. За период действия проекта "1000 дворов" в Якутия удалось создать более комфортные условия проживания для тысяч жителей региона", – приводятся слова руководителя управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии Любовь Папок. При реализации федерального проекта помимо стандартных дворовых территорий были благоустроены мини-парки, которые стали полноценными общественными пространствами - местами для ежедневного отдыха и досуга жителей небольших сел, настоящими центрами притяжения людей. По поручению главы Якутии Айсена Николаева проекты благоустройства городов и сел в обязательном порядке согласовываются с местными жителями.

https://ria.ru/20231212/kvoty-1915223230.html

республика саха (якутия)

якутск

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Влада Копылова

республика саха (якутия), якутск, айсен николаев