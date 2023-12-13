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Более 15,8 тысячи специалистов убирают дворы и локации Подмосковья - РИА Новости, 13.12.2023
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Новости Подмосковья
 
22:12 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/kommunalschiki-1915646854.html
Более 15,8 тысячи специалистов убирают дворы и локации Подмосковья
Более 15,8 тысячи специалистов убирают дворы и локации Подмосковья - РИА Новости, 13.12.2023
Более 15,8 тысячи специалистов убирают дворы и локации Подмосковья
Коммунальные службы Московской области проводят уборку дворов и городских локаций, в среду на уборку вышли более 15,8 тысячи специалистов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:12
2023-12-13T22:12
новости подмосковья
общество
жкх
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Московской области проводят уборку дворов и городских локаций, в среду на уборку вышли более 15,8 тысячи специалистов, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий региона. Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что в настоящее время на территории области наблюдаются осадки в виде снега — 15 876 специалистов с 7:00 уже работали на городских локациях. Начали с очистки входных групп и тротуаров, чтобы жители могли комфортно добраться на работу, в детсад или школу. "Привлекли "коммунальных помощников", сегодня это 1 343 единицы техники, из которых 824 трактора с подметальным оборудованием. Такие навесные насадки позволяют быстро промести покрытия, подъезды к контейнерным площадкам для свободного доступа к бакам. Также на линии вышли 375 погрузчиков и 144 самосвала", - сказала Аипова, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что работа с адресами, о которых сигнализировали жители проводится комплексно. Там, где выявлено наибольшее количество замечаний, инспекторы проводят дополнительный мониторинг. С сотрудниками ответственных за содержание организаций проводят разъяснительную работу. В отношении тех, кто требования игнорирует, применяются штрафные санкции, которые являются отличной мотивацией оперативно устранить замечания, говорится в сообщении.
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РИА Новости
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общество, жкх, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, ЖКХ, Московская область (Подмосковье)

Более 15,8 тысячи специалистов убирают дворы и локации Подмосковья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника
Снегоуборочная техника - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Снегоуборочная техника. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Московской области проводят уборку дворов и городских локаций, в среду на уборку вышли более 15,8 тысячи специалистов, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий региона.
Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что в настоящее время на территории области наблюдаются осадки в виде снега — 15 876 специалистов с 7:00 уже работали на городских локациях. Начали с очистки входных групп и тротуаров, чтобы жители могли комфортно добраться на работу, в детсад или школу.
«
"Привлекли "коммунальных помощников", сегодня это 1 343 единицы техники, из которых 824 трактора с подметальным оборудованием. Такие навесные насадки позволяют быстро промести покрытия, подъезды к контейнерным площадкам для свободного доступа к бакам. Также на линии вышли 375 погрузчиков и 144 самосвала", - сказала Аипова, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что работа с адресами, о которых сигнализировали жители проводится комплексно. Там, где выявлено наибольшее количество замечаний, инспекторы проводят дополнительный мониторинг. С сотрудниками ответственных за содержание организаций проводят разъяснительную работу. В отношении тех, кто требования игнорирует, применяются штрафные санкции, которые являются отличной мотивацией оперативно устранить замечания, говорится в сообщении.
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