https://ria.ru/20231213/kamchatka-1915439941.html
Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку
Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку - РИА Новости, 13.12.2023
Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку
Одиннадцать новых автомобилей скорой помощи пополнили автопарк на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T06:23
2023-12-13T06:23
2023-12-13T06:23
камчатский край
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петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Одиннадцать новых автомобилей скорой помощи пополнили автопарк на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Одиннадцать новых машин скорой помощи поступили на Камчатку. Десять из них предназначены для Олюторской, Усть-Камчатской, Ключевской, Елизовской, Вилючинской больниц и станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Одиннадцатую - реанимобиль - получит Камчатский территориальный центр медицины катастроф", - сообщил Солодов. Он уточнил, что все машины оборудованы специальной техникой - в них есть кардиографы, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы для измерения уровня сахара в крови и насыщения крови кислородом. Реанимобиль оборудован кардиомонитором, позволяющим контролировать состояние сердечной деятельности во время транспортировки пациента. Автомобили приобретены за счет средств федерального бюджета.
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камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов
Камчатский край, Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов
Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку
Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости.
Одиннадцать новых автомобилей скорой помощи пополнили автопарк на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале
губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Одиннадцать новых машин скорой помощи поступили на Камчатку. Десять из них предназначены для Олюторской, Усть-Камчатской, Ключевской, Елизовской, Вилючинской больниц и станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Одиннадцатую - реанимобиль - получит Камчатский территориальный центр медицины катастроф", - сообщил Солодов.
Он уточнил, что все машины оборудованы специальной техникой - в них есть кардиографы, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы для измерения уровня сахара в крови и насыщения крови кислородом. Реанимобиль оборудован кардиомонитором, позволяющим контролировать состояние сердечной деятельности во время транспортировки пациента.
Автомобили приобретены за счет средств федерального бюджета.
Пассажирское сообщение между Камчаткой и Командорами дополнят вертолетом