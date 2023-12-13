https://ria.ru/20231213/kamchatka-1915439941.html

Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку

Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку - РИА Новости, 13.12.2023

Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку

Одиннадцать новых автомобилей скорой помощи пополнили автопарк на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T06:23

2023-12-13T06:23

2023-12-13T06:23

камчатский край

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Одиннадцать новых автомобилей скорой помощи пополнили автопарк на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Одиннадцать новых машин скорой помощи поступили на Камчатку. Десять из них предназначены для Олюторской, Усть-Камчатской, Ключевской, Елизовской, Вилючинской больниц и станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Одиннадцатую - реанимобиль - получит Камчатский территориальный центр медицины катастроф", - сообщил Солодов. Он уточнил, что все машины оборудованы специальной техникой - в них есть кардиографы, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы для измерения уровня сахара в крови и насыщения крови кислородом. Реанимобиль оборудован кардиомонитором, позволяющим контролировать состояние сердечной деятельности во время транспортировки пациента. Автомобили приобретены за счет средств федерального бюджета.

https://ria.ru/20231212/vertolet-1915215645.html

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

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камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов