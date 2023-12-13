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Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку - РИА Новости, 13.12.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
06:23 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/kamchatka-1915439941.html
Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку
Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку - РИА Новости, 13.12.2023
Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку
Одиннадцать новых автомобилей скорой помощи пополнили автопарк на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T06:23
2023-12-13T06:23
камчатский край
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Одиннадцать новых автомобилей скорой помощи пополнили автопарк на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Одиннадцать новых машин скорой помощи поступили на Камчатку. Десять из них предназначены для Олюторской, Усть-Камчатской, Ключевской, Елизовской, Вилючинской больниц и станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Одиннадцатую - реанимобиль - получит Камчатский территориальный центр медицины катастроф", - сообщил Солодов. Он уточнил, что все машины оборудованы специальной техникой - в них есть кардиографы, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы для измерения уровня сахара в крови и насыщения крови кислородом. Реанимобиль оборудован кардиомонитором, позволяющим контролировать состояние сердечной деятельности во время транспортировки пациента. Автомобили приобретены за счет средств федерального бюджета.
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камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов
Камчатский край, Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов
Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку

Партия новых машин скорой помощи поступила на Камчатку

© Фото : Минздрав Камчатского-КраяМашины скорой медицинской помощи
Машины скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Минздрав Камчатского-Края
Машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Одиннадцать новых автомобилей скорой помощи пополнили автопарк на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Одиннадцать новых машин скорой помощи поступили на Камчатку. Десять из них предназначены для Олюторской, Усть-Камчатской, Ключевской, Елизовской, Вилючинской больниц и станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Одиннадцатую - реанимобиль - получит Камчатский территориальный центр медицины катастроф", - сообщил Солодов.
Он уточнил, что все машины оборудованы специальной техникой - в них есть кардиографы, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы для измерения уровня сахара в крови и насыщения крови кислородом. Реанимобиль оборудован кардиомонитором, позволяющим контролировать состояние сердечной деятельности во время транспортировки пациента.
Автомобили приобретены за счет средств федерального бюджета.
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Камчатский крайКамчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийВладимир Солодов
 
 
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