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Суд подтвердил изъятие у экстремистов с Украины предприятий ВПК в России - РИА Новости, 13.12.2023
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12:02 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/izyatie-1915489301.html
Суд подтвердил изъятие у экстремистов с Украины предприятий ВПК в России
Суд подтвердил изъятие у экстремистов с Украины предприятий ВПК в России - РИА Новости, 13.12.2023
Суд подтвердил изъятие у экстремистов с Украины предприятий ВПК в России
Волжский городской суд вернул в госсобственность предприятия военно-промышленного комплекса, расположенные в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:02
2023-12-13T12:02
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
украина
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ВОЛГОГРАД, 13 дек – РИА Новость. Волжский городской суд вернул в госсобственность предприятия военно-промышленного комплекса, расположенные в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Константину Ефименко, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. Ранее "Коммерсант" сообщал, что по решению суда Росимуществу передан холдинг предприятий ВПК, которым управляли бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Предприятия, отмечало издание со ссылкой на иск Генпрокуратуры, имеют особую значимость для обороноспособности российского государства и не могут находиться в собственности у лиц, выступающих против РФ. По информации пресс-службы, суд Волжского удовлетворил требования Генпрокуратуры "в защиту прав неопределенного круга лиц о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении в доход государства имущества, принадлежащего членам экстремистского объединения". Указано, что уроженцы города Белая Церковь Киевской области Украины Ефименко и Андреева являются членами этого запрещенного объединения. "В связи с осуществлением членами объединения деятельности, противоречащей интересам Российской Федерации, обращены в доход Российской Федерации: ценные бумаги ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов"… ценные бумаги АО "Завод фрикционных и термостойких материалов", принадлежащие ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий", - говорится в сообщении суда. Также в госсобственность переданы доли в уставном капитале предприятий: "Колодка-Композит", "Научно-производственное объединение "Завод тормозных механизмов", "Вати-Авто", Волжский завод текстильных материалов; "Темак-Инжиниринг", принадлежащие ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий". Эти заводы расположены в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане. Решение суда обращено к немедленному исполнению, отметила пресс-служба.
https://ria.ru/20231128/narkotiki-1912337857.html
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россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), украина
Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Украина
Суд подтвердил изъятие у экстремистов с Украины предприятий ВПК в России

Суд подтвердил изъятие у экстремистов из Украины предприятий ВПК в 4 регионах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 13 дек – РИА Новость. Волжский городской суд вернул в госсобственность предприятия военно-промышленного комплекса, расположенные в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Константину Ефименко, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Ранее "Коммерсант" сообщал, что по решению суда Росимуществу передан холдинг предприятий ВПК, которым управляли бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Предприятия, отмечало издание со ссылкой на иск Генпрокуратуры, имеют особую значимость для обороноспособности российского государства и не могут находиться в собственности у лиц, выступающих против РФ.
По информации пресс-службы, суд Волжского удовлетворил требования Генпрокуратуры "в защиту прав неопределенного круга лиц о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении в доход государства имущества, принадлежащего членам экстремистского объединения". Указано, что уроженцы города Белая Церковь Киевской области Украины Ефименко и Андреева являются членами этого запрещенного объединения.
"В связи с осуществлением членами объединения деятельности, противоречащей интересам Российской Федерации, обращены в доход Российской Федерации: ценные бумаги ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов"… ценные бумаги АО "Завод фрикционных и термостойких материалов", принадлежащие ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий", - говорится в сообщении суда.
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Также в госсобственность переданы доли в уставном капитале предприятий: "Колодка-Композит", "Научно-производственное объединение "Завод тормозных механизмов", "Вати-Авто", Волжский завод текстильных материалов; "Темак-Инжиниринг", принадлежащие ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий".
Эти заводы расположены в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане.
Решение суда обращено к немедленному исполнению, отметила пресс-служба.
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