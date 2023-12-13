https://ria.ru/20231213/izyatie-1915489301.html

Суд подтвердил изъятие у экстремистов с Украины предприятий ВПК в России

Суд подтвердил изъятие у экстремистов с Украины предприятий ВПК в России - РИА Новости, 13.12.2023

Суд подтвердил изъятие у экстремистов с Украины предприятий ВПК в России

Волжский городской суд вернул в госсобственность предприятия военно-промышленного комплекса, расположенные в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:02

2023-12-13T12:02

2023-12-13T12:02

россия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

украина

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ВОЛГОГРАД, 13 дек – РИА Новость. Волжский городской суд вернул в госсобственность предприятия военно-промышленного комплекса, расположенные в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Константину Ефименко, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. Ранее "Коммерсант" сообщал, что по решению суда Росимуществу передан холдинг предприятий ВПК, которым управляли бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Предприятия, отмечало издание со ссылкой на иск Генпрокуратуры, имеют особую значимость для обороноспособности российского государства и не могут находиться в собственности у лиц, выступающих против РФ. По информации пресс-службы, суд Волжского удовлетворил требования Генпрокуратуры "в защиту прав неопределенного круга лиц о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении в доход государства имущества, принадлежащего членам экстремистского объединения". Указано, что уроженцы города Белая Церковь Киевской области Украины Ефименко и Андреева являются членами этого запрещенного объединения. "В связи с осуществлением членами объединения деятельности, противоречащей интересам Российской Федерации, обращены в доход Российской Федерации: ценные бумаги ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов"… ценные бумаги АО "Завод фрикционных и термостойких материалов", принадлежащие ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий", - говорится в сообщении суда. Также в госсобственность переданы доли в уставном капитале предприятий: "Колодка-Композит", "Научно-производственное объединение "Завод тормозных механизмов", "Вати-Авто", Волжский завод текстильных материалов; "Темак-Инжиниринг", принадлежащие ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий". Эти заводы расположены в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане. Решение суда обращено к немедленному исполнению, отметила пресс-служба.

https://ria.ru/20231128/narkotiki-1912337857.html

https://ria.ru/20230218/krym-1852821736.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), украина