https://ria.ru/20231213/izolyatsiya-1915617368.html
Россиянам объяснили, почему важно соблюдать изоляцию при ОРВИ
Россиянам объяснили, почему важно соблюдать изоляцию при ОРВИ - РИА Новости, 13.12.2023
Россиянам объяснили, почему важно соблюдать изоляцию при ОРВИ
При любых острых респираторных инфекциях, включая грипп и COVID-19, изоляция должна продолжаться в течение как минимум семь дней, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:56
2023-12-13T18:56
2023-12-13T18:56
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. При любых острых респираторных инфекциях, включая грипп и COVID-19, изоляция должна продолжаться в течение как минимум семь дней, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Алексей Ртищев. "При любых острых респираторных инфекциях, включая грипп и COVID-19, изоляция или ограничение контактов должны продолжаться в течение как минимум 7 дней от начала заболевания", - сказал Ртищев. Он отметил, что в детских коллективах передача инфекций зачастую происходит легче и быстрее, чему способствует более высокая восприимчивость детского организма и тесный контакт в замкнутом помещении. Крайне важно, чтобы в острый период болезни и в период активного выделения инфекционного патогена, больной ребенок был изолирован, пояснил специалист. Он добавил, что некоторые инфекционные заболевания могут иметь серьезные последствия для здоровья, а потому, отправляя больного ребенка в детский сад или школу, родители потенциально подвергают серьезной опасности других детей.
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здоровье - общество
Россиянам объяснили, почему важно соблюдать изоляцию при ОРВИ
Врач: при любых ОРВИ необходимо соблюдать изоляцию как минимум семь дней
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. При любых острых респираторных инфекциях, включая грипп и COVID-19, изоляция должна продолжаться в течение как минимум семь дней, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Алексей Ртищев.
"При любых острых респираторных инфекциях, включая грипп и COVID-19, изоляция или ограничение контактов должны продолжаться в течение как минимум 7 дней от начала заболевания", - сказал Ртищев.
Он отметил, что в детских коллективах передача инфекций зачастую происходит легче и быстрее, чему способствует более высокая восприимчивость детского организма и тесный контакт в замкнутом помещении. Крайне важно, чтобы в острый период болезни и в период активного выделения инфекционного патогена, больной ребенок был изолирован, пояснил специалист.
Он добавил, что некоторые инфекционные заболевания могут иметь серьезные последствия для здоровья, а потому, отправляя больного ребенка в детский сад или школу, родители потенциально подвергают серьезной опасности других детей.
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