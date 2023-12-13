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Россиянам объяснили, почему важно соблюдать изоляцию при ОРВИ - РИА Новости, 13.12.2023
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18:56 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/izolyatsiya-1915617368.html
Россиянам объяснили, почему важно соблюдать изоляцию при ОРВИ
Россиянам объяснили, почему важно соблюдать изоляцию при ОРВИ - РИА Новости, 13.12.2023
Россиянам объяснили, почему важно соблюдать изоляцию при ОРВИ
При любых острых респираторных инфекциях, включая грипп и COVID-19, изоляция должна продолжаться в течение как минимум семь дней, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:56
2023-12-13T18:56
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. При любых острых респираторных инфекциях, включая грипп и COVID-19, изоляция должна продолжаться в течение как минимум семь дней, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Алексей Ртищев. "При любых острых респираторных инфекциях, включая грипп и COVID-19, изоляция или ограничение контактов должны продолжаться в течение как минимум 7 дней от начала заболевания", - сказал Ртищев. Он отметил, что в детских коллективах передача инфекций зачастую происходит легче и быстрее, чему способствует более высокая восприимчивость детского организма и тесный контакт в замкнутом помещении. Крайне важно, чтобы в острый период болезни и в период активного выделения инфекционного патогена, больной ребенок был изолирован, пояснил специалист. Он добавил, что некоторые инфекционные заболевания могут иметь серьезные последствия для здоровья, а потому, отправляя больного ребенка в детский сад или школу, родители потенциально подвергают серьезной опасности других детей.
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здоровье - общество
Здоровье - Общество
Россиянам объяснили, почему важно соблюдать изоляцию при ОРВИ

Врач: при любых ОРВИ необходимо соблюдать изоляцию как минимум семь дней

© iStock.com / demaerreВрач принимает пациентку
Врач принимает пациентку - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / demaerre
Врач принимает пациентку. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. При любых острых респираторных инфекциях, включая грипп и COVID-19, изоляция должна продолжаться в течение как минимум семь дней, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Алексей Ртищев.
"При любых острых респираторных инфекциях, включая грипп и COVID-19, изоляция или ограничение контактов должны продолжаться в течение как минимум 7 дней от начала заболевания", - сказал Ртищев.
Он отметил, что в детских коллективах передача инфекций зачастую происходит легче и быстрее, чему способствует более высокая восприимчивость детского организма и тесный контакт в замкнутом помещении. Крайне важно, чтобы в острый период болезни и в период активного выделения инфекционного патогена, больной ребенок был изолирован, пояснил специалист.
Он добавил, что некоторые инфекционные заболевания могут иметь серьезные последствия для здоровья, а потому, отправляя больного ребенка в детский сад или школу, родители потенциально подвергают серьезной опасности других детей.
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Здоровье - Общество
 
 
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