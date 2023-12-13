https://ria.ru/20231213/intsident-1915442042.html

В России снизилось число авиаинцидентов на фоне роста налета судов

В России снизилось число авиаинцидентов на фоне роста налета судов - РИА Новости, 13.12.2023

В России снизилось число авиаинцидентов на фоне роста налета судов

Снижение числа авиационных инцидентов происходит на фоне роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России, за 11 месяцев... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T07:17

2023-12-13T07:17

2023-12-13T07:17

происшествия

россия

экономика

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Снижение числа авиационных инцидентов происходит на фоне роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России, за 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос в годовом выражении на 6,5%, до 1,85 миллиона часов, сообщила пресс-служба Росавиации. "Снижение числа инцидентов происходит на фоне роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России. По данным ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", за 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,5%, до 1,85 миллиона часов", - говорится в сообщении. "Своевременные действия правительства и авиапредприятий России, включая выработку скорректированных подходов и технологических решений при техобслуживании авиатехники, не противоречащих документации производителей, позволяют обеспечить рост налета воздушных судов с одновременным поддержанием высокого уровня безопасности полетов российских авиакомпаний", - добавил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков.

https://ria.ru/20231213/intsident-1915441753.html

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происшествия, россия, экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)