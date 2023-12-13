https://ria.ru/20231213/gruziya-1915592327.html
В Грузии депутаты парламента повысили себе зарплаты
В Грузии депутаты парламента повысили себе зарплаты - РИА Новости, 13.12.2023
В Грузии депутаты парламента повысили себе зарплаты
Парламент Грузии в среду в третьем чтении большинством голосов принял поправки в регламент, согласно которым зарплата депутатов увеличивается почти вдвое. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:45
2023-12-13T17:45
2023-12-13T17:45
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ТБИЛИСИ, 13 дек – РИА Новости. Парламент Грузии в среду в третьем чтении большинством голосов принял поправки в регламент, согласно которым зарплата депутатов увеличивается почти вдвое. В поддержку изменений проголосовали 80 парламентариев. Заседание законодательного органа транслировалось в прямых эфирах грузинских телекомпаний. В поправках, которые доступны на сайте парламента, указывается, что для депутата, не занимающего какую-либо должность в парламенте, зарплата увеличится с 4624 лари до 8250 лари ( с 1,7 тысячи долларов до трех тысяч долларов). Депутат, занимающий должность заместителя председателя комитета, будет получать вместо 4740 лари - 8500 лари (вместо 1,77 тысячи долларов - 3,1 тысячи долларов), а первый заместитель комитета - 8750 лари вместо 4800 (3,2 тысячи долларов вместо 1,8 тысячи). Зарплата председателя комитета, председателя фракции увеличится с 5540 лари (около двух тысяч долларов) до 9000 лари (более 3,3 тысячи долларов). Также зарплата увеличится у председателя законодательного органа, теперь спикер парламента будет получать 10 тысяч лари вместо 6740 (3,7 тысячи долларов вместо 2,5 тысячи). Изменения войдут в силу с 1 января 2025 года для депутатов парламента нового созыва. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия
В Грузии депутаты парламента повысили себе зарплаты
Депутаты парламента Грузии повысили себе зарплату почти в два раза
ТБИЛИСИ, 13 дек – РИА Новости. Парламент Грузии в среду в третьем чтении большинством голосов принял поправки в регламент, согласно которым зарплата депутатов увеличивается почти вдвое.
В поддержку изменений проголосовали 80 парламентариев. Заседание законодательного органа транслировалось в прямых эфирах грузинских телекомпаний.
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В поправках, которые доступны на сайте парламента, указывается, что для депутата, не занимающего какую-либо должность в парламенте, зарплата увеличится с 4624 лари до 8250 лари ( с 1,7 тысячи долларов до трех тысяч долларов). Депутат, занимающий должность заместителя председателя комитета, будет получать вместо 4740 лари - 8500 лари (вместо 1,77 тысячи долларов - 3,1 тысячи долларов), а первый заместитель комитета - 8750 лари вместо 4800 (3,2 тысячи долларов вместо 1,8 тысячи). Зарплата председателя комитета, председателя фракции увеличится с 5540 лари (около двух тысяч долларов) до 9000 лари (более 3,3 тысячи долларов). Также зарплата увеличится у председателя законодательного органа, теперь спикер парламента будет получать 10 тысяч лари вместо 6740 (3,7 тысячи долларов вместо 2,5 тысячи).
Изменения войдут в силу с 1 января 2025 года для депутатов парламента нового созыва. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года.
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