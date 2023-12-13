На Ставрополье объявили режим повышенной готовности
На Ставрополье объявили режим повышенной готовности из-за гололеда
© Фото : Глава города Ставрополя Иван УльянченкоРаботники коммунальных служб во время ликвидации гололеда в Ставрополе
© Фото : Глава города Ставрополя Иван Ульянченко
Работники коммунальных служб во время ликвидации гололеда в Ставрополе
ПЯТИГОРСК, 13 дек – РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен на территории Ставропольского края из-за гололеда, заявил губернатор Владимир Владимиров.
С понедельника на территории Ставропольского края действует штормовое предупреждение, информирующее о гололеде в сочетании с сильным восточным ветром. За прошедшие сутки на нескольких трассах региона были введены ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в некоторых районах края наблюдается сильный гололед — тротуары покрыты толстой ледяной коркой.
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"Проводим обработку автодорог. Только на региональных дорогах работают 155 единиц техники, использовали более 4,6 тысячи тонн песко-соляной смеси. На федеральных и региональных дорогах возможность проезда обеспечена повсеместно. Но без особой необходимости выезжать за город пока не следует. Сильный ветер способствует быстрому образованию наледи на дорогах," – написал Владимиров в Telegram-канале.
Губернатор поручил главам городов ускорить обработку дорог, тротуаров и дворов для безопасного движения транспорта и пешеходов. Также глава региона поручил министерству промышленности края и энергоснабжающим организациям не допускать аварийных отключений.
"В регионе действует режим повышенной готовности", – заключил Владимиров.