https://ria.ru/20231213/gololed-1915461688.html

На Ставрополье объявили режим повышенной готовности

На Ставрополье объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 13.12.2023

На Ставрополье объявили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности объявлен на территории Ставропольского края из-за гололеда, заявил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 13.12.2023

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общество

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жкх

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ПЯТИГОРСК, 13 дек – РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен на территории Ставропольского края из-за гололеда, заявил губернатор Владимир Владимиров. С понедельника на территории Ставропольского края действует штормовое предупреждение, информирующее о гололеде в сочетании с сильным восточным ветром. За прошедшие сутки на нескольких трассах региона были введены ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в некоторых районах края наблюдается сильный гололед — тротуары покрыты толстой ледяной коркой. "Проводим обработку автодорог. Только на региональных дорогах работают 155 единиц техники, использовали более 4,6 тысячи тонн песко-соляной смеси. На федеральных и региональных дорогах возможность проезда обеспечена повсеместно. Но без особой необходимости выезжать за город пока не следует. Сильный ветер способствует быстрому образованию наледи на дорогах," – написал Владимиров в Telegram-канале. Губернатор поручил главам городов ускорить обработку дорог, тротуаров и дворов для безопасного движения транспорта и пешеходов. Также глава региона поручил министерству промышленности края и энергоснабжающим организациям не допускать аварийных отключений. "В регионе действует режим повышенной готовности", – заключил Владимиров.

https://ria.ru/20231213/svet-1915449721.html

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общество, ставропольский край, владимир владимиров, жкх, происшествия