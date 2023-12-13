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На Ставрополье объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 13.12.2023
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10:23 13.12.2023 (обновлено: 10:30 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/gololed-1915461688.html
На Ставрополье объявили режим повышенной готовности
На Ставрополье объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 13.12.2023
На Ставрополье объявили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности объявлен на территории Ставропольского края из-за гололеда, заявил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:23
2023-12-13T10:30
общество
ставропольский край
владимир владимиров
жкх
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 13 дек – РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен на территории Ставропольского края из-за гололеда, заявил губернатор Владимир Владимиров. С понедельника на территории Ставропольского края действует штормовое предупреждение, информирующее о гололеде в сочетании с сильным восточным ветром. За прошедшие сутки на нескольких трассах региона были введены ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в некоторых районах края наблюдается сильный гололед — тротуары покрыты толстой ледяной коркой. "Проводим обработку автодорог. Только на региональных дорогах работают 155 единиц техники, использовали более 4,6 тысячи тонн песко-соляной смеси. На федеральных и региональных дорогах возможность проезда обеспечена повсеместно. Но без особой необходимости выезжать за город пока не следует. Сильный ветер способствует быстрому образованию наледи на дорогах," – написал Владимиров в Telegram-канале. Губернатор поручил главам городов ускорить обработку дорог, тротуаров и дворов для безопасного движения транспорта и пешеходов. Также глава региона поручил министерству промышленности края и энергоснабжающим организациям не допускать аварийных отключений. "В регионе действует режим повышенной готовности", – заключил Владимиров.
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общество, ставропольский край, владимир владимиров, жкх, происшествия
Общество, Ставропольский край, Владимир Владимиров, ЖКХ, Происшествия
На Ставрополье объявили режим повышенной готовности

На Ставрополье объявили режим повышенной готовности из-за гололеда

© Фото : Глава города Ставрополя Иван УльянченкоРаботники коммунальных служб во время ликвидации гололеда в Ставрополе
Работники коммунальных служб во время ликвидации гололеда в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Глава города Ставрополя Иван Ульянченко
Работники коммунальных служб во время ликвидации гололеда в Ставрополе
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ПЯТИГОРСК, 13 дек – РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен на территории Ставропольского края из-за гололеда, заявил губернатор Владимир Владимиров.
С понедельника на территории Ставропольского края действует штормовое предупреждение, информирующее о гололеде в сочетании с сильным восточным ветром. За прошедшие сутки на нескольких трассах региона были введены ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в некоторых районах края наблюдается сильный гололед — тротуары покрыты толстой ледяной коркой.
«
"Проводим обработку автодорог. Только на региональных дорогах работают 155 единиц техники, использовали более 4,6 тысячи тонн песко-соляной смеси. На федеральных и региональных дорогах возможность проезда обеспечена повсеместно. Но без особой необходимости выезжать за город пока не следует. Сильный ветер способствует быстрому образованию наледи на дорогах," – написал Владимиров в Telegram-канале.
Губернатор поручил главам городов ускорить обработку дорог, тротуаров и дворов для безопасного движения транспорта и пешеходов. Также глава региона поручил министерству промышленности края и энергоснабжающим организациям не допускать аварийных отключений.
"В регионе действует режим повышенной готовности", – заключил Владимиров.
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ОбществоСтавропольский крайВладимир ВладимировЖКХПроисшествия
 
 
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