https://ria.ru/20231213/gayana-1915467349.html
В Гайане зафиксировали рост военной активности на границе с Венесуэлой
В Гайане зафиксировали рост военной активности на границе с Венесуэлой - РИА Новости, 13.12.2023
В Гайане зафиксировали рост военной активности на границе с Венесуэлой
Рост военной активности наблюдается на границе с Венесуэлой после проведения Каракасом референдума по оспариваемому региону Эссекибо, это вызывает... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:35
2023-12-13T10:35
2023-12-13T10:37
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рост военной активности наблюдается на границе с Венесуэлой после проведения Каракасом референдума по оспариваемому региону Эссекибо, это вызывает озабоченность, заявил вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео. "После проведения референдума в приграничном регионе усилилась (военная) активность, и именно поэтому мы так обеспокоены", - заявил Джагдео в интервью газете Financial Times. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо". Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам. Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. Лидеры Гайаны и Венесуэлы согласились встретиться 14 декабря в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины для обсуждения конфликта вокруг Эссекибо.
https://radiosputnik.ru/20231206/maduro-1914153018.html
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в мире, гайана, венесуэла, эссекибо, николас мадуро, оон
В мире, Гайана, Венесуэла, Эссекибо, Николас Мадуро, ООН
В Гайане зафиксировали рост военной активности на границе с Венесуэлой
В Гайане зафиксировали рост военной активности на границе с Венесуэлой
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Рост военной активности наблюдается на границе с Венесуэлой после проведения Каракасом референдума по оспариваемому региону Эссекибо, это вызывает озабоченность, заявил вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео
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"После проведения референдума в приграничном регионе усилилась (военная) активность, и именно поэтому мы так обеспокоены", - заявил Джагдео в интервью газете Financial Times.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".
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Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам.
Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
Лидеры Гайаны и Венесуэлы согласились встретиться 14 декабря в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины для обсуждения конфликта вокруг Эссекибо.