https://ria.ru/20231213/gayana-1915467349.html

В Гайане зафиксировали рост военной активности на границе с Венесуэлой

В Гайане зафиксировали рост военной активности на границе с Венесуэлой - РИА Новости, 13.12.2023

В Гайане зафиксировали рост военной активности на границе с Венесуэлой

Рост военной активности наблюдается на границе с Венесуэлой после проведения Каракасом референдума по оспариваемому региону Эссекибо, это вызывает... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:35

2023-12-13T10:35

2023-12-13T10:37

в мире

гайана

венесуэла

эссекибо

николас мадуро

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913899721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_190bcb80d0d9b4d1da838344e58e38f2.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рост военной активности наблюдается на границе с Венесуэлой после проведения Каракасом референдума по оспариваемому региону Эссекибо, это вызывает озабоченность, заявил вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео. "После проведения референдума в приграничном регионе усилилась (военная) активность, и именно поэтому мы так обеспокоены", - заявил Джагдео в интервью газете Financial Times. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо". Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам. Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. Лидеры Гайаны и Венесуэлы согласились встретиться 14 декабря в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины для обсуждения конфликта вокруг Эссекибо.

https://radiosputnik.ru/20231206/maduro-1914153018.html

гайана

венесуэла

эссекибо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гайана, венесуэла, эссекибо, николас мадуро, оон