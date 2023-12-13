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Франция завершит вывод контингента из Нигера 22 декабря - РИА Новости, 13.12.2023
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12:10 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/frantsiya-1915492090.html
Франция завершит вывод контингента из Нигера 22 декабря
Франция завершит вывод контингента из Нигера 22 декабря - РИА Новости, 13.12.2023
Франция завершит вывод контингента из Нигера 22 декабря
Франция завершит вывод своих военных из Нигера 22 декабря, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на вооруженные силы Нигера. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:10
2023-12-13T12:10
в мире
франция
париж
мохамед базум
нигер
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Франция завершит вывод своих военных из Нигера 22 декабря, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на вооруженные силы Нигера. "К 22 декабря все французские солдаты, а также их материально-техническое обеспечение (оборудование) окончательно покинут Нигер", - приводит радиостанция слова из коммюнике ВС Нигера. Отмечается, что процесс вывода французских сил из Нигера проходит "координированно и в полной безопасности". В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла. В начале октября Нигер покинули первые французские военные, Париж обещал завершить вывод войск до конца года.
https://ria.ru/20231205/sakhel-1913947587.html
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в мире, франция, париж, мохамед базум, нигер
В мире, Франция, Париж, Мохамед Базум, Нигер
Франция завершит вывод контингента из Нигера 22 декабря

Франция завершит вывод своего контингента из Нигера 22 декабря

© AP Photo / Jerome DelayВоенные из Французского Иностранного легиона
Военные из Французского Иностранного легиона - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Военные из Французского Иностранного легиона. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Франция завершит вывод своих военных из Нигера 22 декабря, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на вооруженные силы Нигера.
«
"К 22 декабря все французские солдаты, а также их материально-техническое обеспечение (оборудование) окончательно покинут Нигер", - приводит радиостанция слова из коммюнике ВС Нигера.
Отмечается, что процесс вывода французских сил из Нигера проходит "координированно и в полной безопасности".
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В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла. В начале октября Нигер покинули первые французские военные, Париж обещал завершить вывод войск до конца года.
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