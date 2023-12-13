Франция завершит вывод контингента из Нигера 22 декабря
Франция завершит вывод своего контингента из Нигера 22 декабря
© AP Photo / Jerome DelayВоенные из Французского Иностранного легиона
© AP Photo / Jerome Delay
Военные из Французского Иностранного легиона. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Франция завершит вывод своих военных из Нигера 22 декабря, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на вооруженные силы Нигера.
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"К 22 декабря все французские солдаты, а также их материально-техническое обеспечение (оборудование) окончательно покинут Нигер", - приводит радиостанция слова из коммюнике ВС Нигера.
Отмечается, что процесс вывода французских сил из Нигера проходит "координированно и в полной безопасности".
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла. В начале октября Нигер покинули первые французские военные, Париж обещал завершить вывод войск до конца года.